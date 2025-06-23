四川博主開鑿「超人石窟」惹議　網民憂文化入侵　官方將調查核實

內地有博主近日製作超人（內地稱奧特曼）造型的石窟，引起網民熱議。博主介紹，製作超人石窟用時2個月，成本約3000元（人民幣，下同），他動工前曾向政府部門咨詢過，獲回覆稱「小規模石刻不禁止」。

網傳該石窟所在的四川安岳縣文旅局和石羊鎮政府的工作人員表示，將會調查核實相關情況，至於私人能否挖洞開鑿石窟並雕刻石像，需視乎用地性質而定。



《封面新聞》、《上游新聞》報道，博主周先生在影片平台記錄了雕刻過程。他先用專業工具在崖壁上鑿開一個高3.5米的大洞，選好製作地點，先搭好腳手架，然後使用電錘摳槽，再打破中間的石頭。洞窟初見雛形後，再用專業工具進洞雕刻。

周先生記錄了雕刻「超人石窟」的過程。（微博）

周先生記錄了雕刻「超人石窟」的過程。（微博）

周先生記錄了雕刻「超人石窟」的過程。（微博）

他提到，今年過完年後，他專門在本地找師傅學習一個半月的雕刻，之後花了2個月時間在崖壁雕刻，最終鑿出一個高3.5米的洞窟，高2.8米的石刻雕像，其頭部與超人造型類似。

他表示，雕刻摩崖石刻的初衷，是覺得這是普通人留下痕跡的最佳方式，可以保存很多年。為了和傳統摩崖石刻造像的題材有所區別，他一開始選擇雕一個類似超人的造型，是覺得比較好玩、搞笑、有趣，「後面視頻發出去後，有網友說是文化入侵，我當時根本沒想到這些」。

石像頭部與超人相似。（微博）

石窟內的造像頭部以下為常見的大佛禪坐形態，頭部則是超人造型。（微博）

後來，周先生在網上看到南充博物館有一個與超人造型類似的漢代陶俑造型，於是他專門到現場參觀，從多個角度拍攝照片和影片，再修改了原來的雕刻造像。

6月22日，周先生先後進行3場直播，他在直播間介紹雕刻的石刻造像，頭部的創作靈感來源於漢代陶俑，而頭部以下則參照了樂山大佛。談及下步計劃，周先生坦言，雕刻超人石窟沒有收入，不能維持生計，「以後應該不雕了，準備打工去了」。

周先生介紹，石像的頭部靈感來源於漢代陶俑。（微博）

石像頭部以下為常見的大佛禪坐形態，頭部則是超人造型。（微博）

對於開鑿超人石窟是否需要審批，安岳石羊鎮政府工作人員稱，按照規定，開鑿、雕刻前也要通過正規程序審批。安岳縣文旅局工作人員表示，將會核實相關情況，若開鑿地點不在文物保護區範圍內，可能管理不會太嚴格。至於能否石壁挖洞雕刻石像要視乎用地的性質，具體要咨詢相關部門。

四川安岳縣被譽為「中國石刻之鄉」，現存唐宋摩崖石刻造像10萬餘尊，石窟經文40餘萬字，有全國重點文物保護單位10處，是中國唐宋石窟最集中的縣之一。其中，石羊鎮有毗盧洞、華嚴洞、茗山寺、孔雀洞4處全國重點文物保護單位。