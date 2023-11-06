當場崩潰痛哭！內地女團購68元洗剪吹中伏報警　長髮飄飄變頭盔

好的美髮師帶你上天堂，碰到不好的怎麼辦？近日湖南郴州一名女網友發文稱自己理髮「中伏」，上網團購68元人民幣的洗剪吹套餐，沒想到一頭飄逸長髮，竟被剪成「一頂頭盔」，讓她在店裡當場崩潰痛哭。



據《上游新聞》報道，當事人陶小姐（化名）今年18歲，剛入社會工作不久。1日下午，她前往郴州市永興縣一家美髮沙龍使用團購券理髮，在店裡洗完頭後，一名「總監」開始為其修剪頭髮，「結果剪到一半我感覺不對勁，我給他說『哥你別讓我明天上班上不了』，他說不會的，讓我放心。結果最後剪成像頭盔那樣，我已經心如死灰了，開始默默流淚」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

陶小姐表示，自己完全接受不了新髮型，「剪成這樣我大腦一片空白，後來情緒有些崩潰，就開始哭，大概哭了一個半小時。髮型師後來主動提出給我接髮，他女朋友也勸我說頭髮會長回去的，但我確實接受不了，說又不是你的頭髮被剪成這樣」。

眼見「木已成舟」，陶小姐找來朋友到現場協商索賠，但美容沙龍工作人員態度消極，不但沒有道歉，幫她理髮的總監甚至說「髮型沒有問題，只是你不喜歡而已」，陶小姐憤而拒絕接髮提議，並在店裡撥打12315熱線投訴，隔天又去了附近派出所報警，但沒能立案。

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陶小姐告訴記者，目前雙方沒有進一步的進展，自己現在只能戴上帽子，「我現在的訴求就是，該道歉道歉，該賠償賠償。主要是剪成這樣沒有道歉，而且很理直氣壯，還說是我的問題」。

涉事美髮沙龍唐姓總監（化名）4日回應，稱主要是溝通沒到位，「她當時拿了一張圖片給我看，我說這個髮型有可能不適合你，可以幫你換一個髮型，比這個短一點，但剪完後要化妝才好看。結果剪到一半的時候，她就開始哭了」。唐總監表示，當時已答應陶小姐接髮訴求，並願意承擔其費用約2000元人民幣，「但由於當天店裡沒有存貨，最快也要過兩天，後面她就沒有過來了」。

截至4日中午12時，該發文點讚超過1.8萬次，留言1.4萬條。不少網友紛紛留言相挺，表示確實離譜「點進來：能有多少差別；看圖後：報警，立刻報警」、「報警吧我說真的」、「我也會躺在理髮店地上嚎啕大哭」。

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