船員因瑣事起衝突公海殺同事　船靠岸即被捕　網民：看賭神學的？

近日，上海海警局下屬奉賢海警局偵破一宗故意殺人案，拘捕疑犯高某。高某因故意殺人罪，已被上海市奉賢區人民檢察院批准逮捕。該案為上海海警機構偵辦的首宗海上故意殺人案件。



《新民晚報》報道，2025年4月，疑犯高某與同事譚某因瑣事發生衝突，高某用水果刀將對方刺傷致死。

奉賢海警局執法辦案隊隊長龐明琛介紹，事發後船長立即上駕駛台施救，「他們船上的定點醫院，也是通過衛星電話遠程聯系醫院進行急救指導，但是還是因為傷勢過重，沒有急救過來」。

中國海警執法人員上船搜證。（新民晚報）

中國海警執法人員上船搜證。（新民晚報）

案發時，兩人所在船舶位於日本以東太平洋海域，船上人員發現後第一時間向95110海上報警服務平台求助。

上海海警局接報後立即指令奉賢海警局開展偵查，並跟進指導奉賢海警局聯合公安、檢察院、海事、邊檢等單位，第一時間做好現場勘查取證、調查訊（詢）問、被害人家屬安撫、輿情管控等相關工作，高某對犯罪事實供認不諱。

高某因故意殺人罪被捕。（影片截圖）

高某因故意殺人罪被捕。（上觀新聞）

案件因在公海殺人引起熱議，不少網民更聯想到《賭神》中高進用計借刀殺人，陳金城以為船已在公海，開槍殺死高義的一幕。

網民睇法：

香港電影看多了吧

公海不是法外之地

公海殺人，這只在電影裏見過

看賭神看的

賭神不是也說了嗎？只有這艘船的註冊地國家能抓。

如果是看賭神，他就應該知道不該在這艘船讓動手

賭神：我沒讓你模仿 也更是沒讓你超越啊



電影《賭神》中陳金城金句。（影片截圖）

電影《賭神》中陳金城金句。（影片截圖）