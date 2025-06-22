上海樂高樂園試業首日即出事！4D影院變「水舞間」觀眾慘成落湯雞

全球第11座、中國首座樂高樂園將於7月5日正式開園，開放試營運首日就出事，4D影院設備故障下起「傾盆大雨」，有遊客被淋成落湯雞，當下還以為是節目特效，直到工作人員指揮離場才恍然大悟。



綜合《新京報》、《齊魯晚報》報導，有網友20日晚在社交平台發布影片稱，當日上海樂高樂園試運營首日，4D影院在播放影片期間，頭頂上方噴水裝置疑出現故障，噴水不停，導致現場觀眾被淋濕，個別座位噴水量較大，無法繼續觀看。

上海樂高樂園試營首日4D影院設備故障下起「傾盆大雨」。（影片截圖）

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據該網友表示，他是看了20日晚6時最後一場表演，大約6時10分左右，上方噴水設備出現故障，「本來以為是節目效果，沒想到一直在淋雨，才發現是設備故障」。每一排座椅上方大約有5-8個噴頭，很多觀眾都被淋濕了，站立了起來，工作人員發現異常後，停止了影片播放，「工作人員就像正常結束一樣，引導大家離場，並沒有道歉，或者賠償，只是引導大家離開現場」。

此外，也有網友反映下午4時30分場次同樣出現噴水裝置停不下來的問題，「個別座位水量實在太大了，工作人員也沒法讓水停下來」。

上海樂高樂園試營首日4D影院設備故障下起「傾盆大雨」。（影片截圖）

樂高樂園客服人員21日向記者證實此一漏水事件，稱「昨天確實出現了突發情況，後續現場工作人員已經處理好了」；另運營方則回應表示，經初步排查，為水特效設備問題，「目前4D影院已暫停水特效環節，待排查後恢復開放」，對於本次水特效設備問題給參加試運營遊客帶來的不良體驗，上海樂高樂園表示歉意，並第一時間對現場遊客予以解釋道歉和安撫。

據悉，上海樂高樂園是全球第11座、大陸首座樂高樂園，位於上海市金山區楓涇鎮，佔地面積達31.8萬平方米，總投資超100億元人民幣，6月20日起進入公眾試運營階段，訂於7月5日正式開園。

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