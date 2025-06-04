海棠文學城逾50名作家被捕：寫黃文比強姦罪還重？法律攻防戰開啟

時隔半年，網絡耽美文學作者被跨省抓捕事件又一次在中國互聯網上掀起波瀾。不同的是，這一回有多名律師和法律學者挺身而出，表明願為被捕作者提供法律援助。



上周以來，多名成人文學網站「海棠文學城」耽美作者在微博密集發文，自述近期被甘肅蘭州警方跨省傳喚的經歷。



本文獲《聯合早報》授權轉載。



耽美作品是以男性間愛情為主題的文學作品。隨著中國大陸近年加強對耽美作品的審查，不少大陸寫手轉向服務器設在台灣的「海棠文學城」發表作品。

海棠文學城。（網站截圖）

去年12月，曾有一批海棠作者及家屬發帖求助，指他們被安徽績溪縣執法機構跨省抓捕。當時有文章統計稱，逾50名網文作者自去年6月起因涉嫌「製作、傳播淫穢物品牟利罪」被捕，兩名海棠文學城經銷商則以「幫助信息網絡犯罪活動罪」被捕。

半年後，抓捕網文作者的執法機構所在地從安徽績溪變成甘肅蘭州。從近期發佈的帖子來看，本輪被捕作者主要是20多歲的年輕女性，多數人獲利微薄，其中甚至包括免費開放文章閱讀、未通過作品盈利的作者。

網名「似錦的似錦」的海棠作者寫道，因為出身貧寒，她童年時被轉賣過兩次，原本想通過寫作替養父母分擔經濟壓力，沒想到4000多元（人民幣，下同）稿費卻成為犯罪證據。另一名作者則稱，她寫文僅獲利2000多元，「來回（蘭州）機票就花完了」。

年僅20歲的作者「記得披馬甲」說，她在海棠寫文一年獲利2萬元，前往蘭州到案受查的路費，都是靠賣平板電腦、遊戲賬號緊急湊出來的，身上只剩300多元；在網上發帖是為了借錢退贓，「這樣至少可以減輕判刑」。

近兩年中國經濟復蘇乏力，地方政府財政吃緊，通過「遠洋捕撈」式異地執法創收的現象屢見不鮮、飽受詬病。

微信公眾號「水瓶紀元」整理的信息顯示，去年被安徽司法機構定罪的耽美作者中，海棠頭部作者「遠上白雲間」的罰金高達184萬元，由於積極退贓，她被判四年半徒刑；而部分未能籌到資金退贓的作者，則被判五年半或更長刑期。

與安徽績溪警方根據獲利金額區分刑責不同，蘭州警方針對無償寫作或僅獲微薄打賞的作者，也以「為平台引流、構成整體牟利」為由追責，引發更激烈的輿論反彈。

對當局趨利執法的不滿和對作者身世境遇的同情，令海棠作者被捕案再度引發輿論關注，多條相關微博獲得數萬次轉發。更有人再次呼籲，應重新審視已經滯後於時代的法律條文。

判罰法條是否滯後於時代？

這不是耽美網文作者第一次因文獲罪。早在2018年，筆名「天一」的耽美作者就因「製作、販賣淫穢物品牟利罪」被判10年半徒刑及5萬元罰款，當時就曾引發輿論質疑刑期過重。

海棠文學城頭部耽美作者「天一」案二審現場。（影片截圖）

中國《刑法》第363條規定，以牟利為目的，製作、複製、出版、販賣、傳播淫穢物品的，處三年以下有期徒刑、拘役或管制，並處罰金；情節嚴重的，處三年以上10年以下有期徒刑，並處罰金；情節特別嚴重的，處10年以上有期徒刑或無期徒刑，並處罰金或沒收財產。

根據中國最高法院、最高檢察院在2004年出台的法律解釋，構成上述犯罪條件的標準之一，是「製作、複製、出版、販賣、傳播的淫穢電子信息，實際被點擊數達到1萬次以上」。最高法和最高檢在2010年出台的第二份法律解釋中，將點擊數門檻從1萬次降至5000次。如果數量和數額達到規定標準五倍以上，應認定為情節嚴重，達到25倍以上則是情節特別嚴重。

河南懷律律師事務所律師趙一婕發文指出，上述法條生效時網絡並不發達。在互聯網高度普及的今天，1萬次或5000次的點擊量已難以視為衡量影響力的高門檻。「用舊規定動不動判個幾年甚至10年往上，這對作者來說，顯然是不公平的。」

趙一婕同時指出，作者的「違法所得」直接來源於讀者，而成人文學網站的讀者並不認為自己是受害者，「我不覺得有自行判斷思考能力的成年人，看了幾篇po文之後就違法犯罪」。

不少為海棠作者鳴不平的網民，都曾引述一名海棠讀者的質問：「警察和法官可以替我們讀者‘受害’嗎？一場除了被告，無人受害的犯罪，到底是一種怎樣的罪行？」

令女性網民尤為不滿的是，近年發生的部分強姦、猥褻案件，對受害者的傷害和社會的負面影響顯而易見，最終獲刑卻比網文作者更輕。

網絡上流傳的諷刺性笑話。（網絡圖片）

網民製作的圖卡。（微博）

今年3月，江西省九江市潯陽區法院對與不滿14歲幼女發生性關係的兩名嫖客作出一審判決，以強姦罪分別判處有期徒刑兩年和兩年10個月。宣佈判決內容的微博被轉發超過5萬6000次，熱轉評論諷刺道：「寫本小黃書也得（判）八年呢……真實強姦犯倒是逍遙啊。」

網名「法山叔」的微博大V、德禾翰通成都律師事務所主任李昆蔚對此點評，海棠系列案件從去年延燒至今，牽涉作者眾多，但社會危害性不大，涉案金額極低。檢方完全可以從刑法謙抑性出發，對情節輕微、真誠悔改的，依法酌定不訴；「又何必批量起訴，力求給這麼多人留下刑事案底，給社會帶來巨大不穩定性」。

法律界人士伸出援手

隨著「海棠案」輿情持續升溫，更多法律界人士向被捕網文作者伸出援手。

除了趙一婕，北京高朋律師事務所律師薛紅玲，以及中國社會科學院法律碩士金宏偉等業者都在第一時間發聲，表示願為受影響作者提供法律援助。

此後，中國政法大學法學院副教授仝宗錦、陳碧，北京大學法學院副教授趙宏等法律學者也加入支援海棠作者的隊伍。趙一婕星期一（6月2日）在微博更新，目前中國各地上百名律師都加入支援群組，有意協助受影響作者。

根據上述業內人士的聯合聲明，援助方式包括為涉案人員及其家屬提供與案件相關的法律咨詢、為符合法律援助條件的當事人提供辯護，以及為已承接該案的律師提供法律意見等。

發佈聲明的微信公眾號「念茲集」，也以截圖形式引述了陳碧對這類案件的看法，指如果律師把問題推脫為「司法解釋就是這樣規定的」，不僅當事人會因此犧牲重大權利，他們的親友也會對法律的公正喪失信心，「久而久之，司法機關的公信力就會受影響」。

法律學者陳碧在微信發文評論「海棠作者案」。（微信公眾號「念茲集」）

薛紅玲也發帖稱，援助海棠作者並非預設她們無罪，而是瞭解到蘭州警方在刑事追訴過程中，於程序、事實、證據及法律適用等方面存在值得關注的問題。她說，律師們將依法依規開展辯護工作。「若當事人有罪，則力求罰當其罪；若確實無罪，則堅決進行無罪辯護。」

越來越多專業人士的援助，能否扭轉涉案網文作者的判決，甚至推動相關法律修訂？有網民對此懷抱高度期待，但理論落地到現實，往往需要走更長的路。

這場由互聯網女性亞文化寫作引發的輿論風暴，不僅挑戰中國現行法條的時效性，也觸及如何判定內容平台與個人作者間的責任大小、怎麼劃分文學表達與淫穢色情之間的界限、文藝作品是否應引入分級制度等長期懸而未決的課題。

可以確定的是，輿論的聚焦和業界的聲援，讓因文獲罪的小眾作者得以被大眾看見和感知。接下來，會有更多人關注她們的命運何去何從。

海棠作者「似錦的似錦」發文稱，20年來頭一次坐飛機，是去蘭州公安局接受調查。（微博截圖）

年僅20歲的作者「記得披馬甲」說，她在海棠寫文一年獲利2萬元，前往蘭州到案受查的路費，都是靠賣平板電腦、遊戲賬號緊急湊出來的，身上只剩300多元；在網上發帖是為了借錢退贓，「這樣至少可以減輕判刑」。

近兩年中國經濟復蘇乏力，地方政府財政吃緊，通過「遠洋捕撈」式異地執法創收的現象屢見不鮮、飽受詬病。

微信公眾號「水瓶紀元」整理的信息顯示，去年被安徽司法機構定罪的耽美作者中，海棠頭部作者「遠上白雲間」的罰金高達184萬元，由於積極退贓，她被判四年半徒刑；而部分未能籌到資金退贓的作者，則被判五年半或更長刑期。

與安徽績溪警方根據獲利金額區分刑責不同，蘭州警方針對無償寫作或僅獲微薄打賞的作者，也以「為平台引流、構成整體牟利」為由追責，引發更激烈的輿論反彈。

對當局趨利執法的不滿和對作者身世境遇的同情，令海棠作者被捕案再度引發輿論關注，多條相關微博獲得數萬次轉發。更有人再次呼籲，應重新審視已經滯後於時代的法律條文。

判罰法條是否滯後於時代？

這不是耽美網文作者第一次因文獲罪。早在2018年，筆名「天一」的耽美作者就因「製作、販賣淫穢物品牟利罪」被判10年半徒刑及5萬元罰款，當時就曾引發輿論質疑刑期過重。

海棠文學城頭部耽美作者「天一」案二審現場。（視頻截圖）

中國《刑法》第363條規定，以牟利為目的，製作、複製、出版、販賣、傳播淫穢物品的，處三年以下有期徒刑、拘役或管制，並處罰金；情節嚴重的，處三年以上10年以下有期徒刑，並處罰金；情節特別嚴重的，處10年以上有期徒刑或無期徒刑，並處罰金或沒收財產。

根據中國最高法院、最高檢察院在2004年出台的法律解釋，構成上述犯罪條件的標準之一，是「製作、複製、出版、販賣、傳播的淫穢電子信息，實際被點擊數達到1萬次以上」。最高法和最高檢在2010年出台的第二份法律解釋中，將點擊數門檻從1萬次降至5000次。如果數量和數額達到規定標準五倍以上，應認定為情節嚴重，達到25倍以上則是情節特別嚴重。

河南懷律律師事務所律師趙一婕發文指出，上述法條生效時網絡並不發達。在互聯網高度普及的今天，1萬次或5000次的點擊量已難以視為衡量影響力的高門檻。「用舊規定動不動判個幾年甚至10年往上，這對作者來說，顯然是不公平的。」

趙一婕同時指出，作者的「違法所得」直接來源於讀者，而成人文學網站的讀者並不認為自己是受害者，「我不覺得有自行判斷思考能力的成年人，看了幾篇po文之後就違法犯罪」。

不少為海棠作者鳴不平的網民，都曾引述一名海棠讀者的質問：「警察和法官可以替我們讀者‘受害’嗎？一場除了被告，無人受害的犯罪，到底是一種怎樣的罪行？」

令女性網民尤為不滿的是，近年發生的部分強姦、猥褻案件，對受害者的傷害和社會的負面影響顯而易見，最終獲刑卻比網文作者更輕。

今年3月，江西省九江市潯陽區法院對與不滿14歲幼女發生性關係的兩名嫖客作出一審判決，以強姦罪分別判處有期徒刑兩年和兩年10個月。宣佈判決內容的微博被轉發超過5萬6000次，熱轉評論諷刺道：「寫本小黃書也得（判）八年呢……真實強姦犯倒是逍遙啊。」

網名「法山叔」的微博大V、德禾翰通成都律師事務所主任李昆蔚對此點評，海棠系列案件從去年延燒至今，牽涉作者眾多，但社會危害性不大，涉案金額極低。檢方完全可以從刑法謙抑性出發，對情節輕微、真誠悔改的，依法酌定不訴；「又何必批量起訴，力求給這麼多人留下刑事案底，給社會帶來巨大不穩定性」。

法律界人士伸出援手

隨著「海棠案」輿情持續升溫，更多法律界人士向被捕網文作者伸出援手。

除了趙一婕，北京高朋律師事務所律師薛紅玲，以及中國社會科學院法律碩士金宏偉等業者都在第一時間發聲，表示願為受影響作者提供法律援助。

此後，中國政法大學法學院副教授仝宗錦、陳碧，北京大學法學院副教授趙宏等法律學者也加入支援海棠作者的隊伍。趙一婕星期一（6月2日）在微博更新，目前中國各地上百名律師都加入支援群組，有意協助受影響作者。

根據上述業內人士的聯合聲明，援助方式包括為涉案人員及其家屬提供與案件相關的法律咨詢、為符合法律援助條件的當事人提供辯護，以及為已承接該案的律師提供法律意見等。

發佈聲明的微信公眾號「念茲集」，也以截圖形式引述了陳碧對這類案件的看法，指如果律師把問題推脫為「司法解釋就是這樣規定的」，不僅當事人會因此犧牲重大權利，他們的親友也會對法律的公正喪失信心，「久而久之，司法機關的公信力就會受影響」。

法律學者陳碧在微信發文評論「海棠作者案」。（微信公眾號「念茲集」）

薛紅玲也發帖稱，援助海棠作者並非預設她們無罪，而是瞭解到蘭州警方在刑事追訴過程中，於程序、事實、證據及法律適用等方面存在值得關注的問題。她說，律師們將依法依規開展辯護工作。「若當事人有罪，則力求罰當其罪；若確實無罪，則堅決進行無罪辯護。」

越來越多專業人士的援助，能否扭轉涉案網文作者的判決，甚至推動相關法律修訂？有網民對此懷抱高度期待，但理論落地到現實，往往需要走更長的路。

這場由互聯網女性亞文化寫作引發的輿論風暴，不僅挑戰中國現行法條的時效性，也觸及如何判定內容平台與個人作者間的責任大小、怎麼劃分文學表達與淫穢色情之間的界限、文藝作品是否應引入分級制度等長期懸而未決的課題。

可以確定的是，輿論的聚焦和業界的聲援，讓因文獲罪的小眾作者得以被大眾看見和感知。接下來，會有更多人關注她們的命運何去何從。