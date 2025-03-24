青島23歲女大學生凌晨外出失聯4天　手機被格式化　家屬急尋線索

3月21日凌晨，青島電影學院女學生劉摩西離開合租單位後失聯至今。失聯時，她身穿紅裙，雙腳只穿上白襪，也沒有帶手機出門。

家屬稱，劉摩西的手機被格式化，「裏面手機卡都拔走了，什麽線索都沒有」，希望有好心人能提供線索，「眼下最重要的是先把孩子找回來」。



《上游新聞》報道，3月21日凌晨3時左右，劉摩西出現在靈山灣地鐵站附近，自此失聯。

3月24日，劉摩西的母親劉女士稱，女兒今年23歲，是青島電影學院大四學生，即將畢業，女兒最後的身影於3月21日凌晨3時06分出現在靈山灣地鐵站附近，「後面就再也沒有消息了，監控查到那裏就斷了」。

3月21日凌晨，劉摩西離開合租單位。（上游新聞）

劉女士透露，劉摩西不在學校住宿，是與同學在校外合租。升降機閉路電視畫面顯示，3月21日凌晨2時37分，她僅穿上一雙白襪和紅裙便出門。

劉女士稱，當她取得女兒的手機準備查找線索時，卻發現該手機被格式化，恢復原廠設置，「裏面手機卡都拔走了，什麽線索都沒有」。她不清楚是誰格式化該手機，「現在手機在警察那裏，說在找技術科恢復數據」。

劉摩西的學生證。（上游新聞）

劉摩西生活照。（上游新聞）

劉女士稱，從去年9月開學後，劉摩西就再沒回深圳，今年農曆新年，一家人原本準備去青島陪女兒過年，卻被對方阻止，「我每次給她打視頻電話，都是掛掉，都說忙不方便」。她表示，從去年9月到失聯前，女兒未曾接聽過她及其他家人的視像電話，「姥姥打的視頻電話也沒接過，這孩子從小是她姥姥帶大的，跟姥姥感情特別好」。

公益救援隊青島西海岸新區鳀鵬應急救援隊參與尋人。救援隊工作人員稱，警方已全面接管，救援隊只是配合警方做尋人工作，其他信息不便透露。