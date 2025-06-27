瘋傳上海動物園「年輕大象遭長輩欺凌到下跪」！園方：自然現象

大陸上海野生動物園近日傳出「大象欺凌」事件。



根據影片顯示，一頭年輕雄性大象，不斷遭多頭成年大象圍攻，網友拍下在網路曝，引發熱議，園方指出，這類行為在野生象群是「自然現象」。

上海野生動物園近日傳出「大象欺凌」事件，引起關注。（微博影片截圖）

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綜合陸媒報導，這起事件發生於本月初，當時園內幾頭成年亞洲象，爆發激烈衝突，目擊者表示，一頭年輕大象疑似成為攻擊目標，遭其他同類驅趕、推擠，場面驚人，網友認為這頭大象遭到「欺凌」，呼籲園方做好管理措施。

對此，上海野生動物園回應稱，園方工作人員已第一時間介入，隔開衝突大象，並對受傷大象進行醫療處理：

受傷大象經獸醫團隊檢查後，雖有輕傷，但無生命危險，目前健康狀況穩定，已在恢復觀察中。

園方進一步解釋，這類衝突在野生大象中屢見不鮮，通常與領地爭奪、資源分配及社會階層建立有關：

在自然界，這是象群內部調整結構的一部分，有助於維持群體秩序。但在人工圈養環境中，因空間和資源相對有限，這種衝突有時會變得更為頻繁。

園方指出，已加強園區監控，並考慮調整飼養環境，以更適應大象的需求。報導引述一名張姓動物行為學家指出，大象是高度社會化的動物：

需要充足的空間和豐富的環境刺激，否則容易產生壓力，導致衝突行為。

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