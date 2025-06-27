四川男赴廣東打工失聯29年　八旬母：只想在有生之年見一面

四川內江市東興區白合鎮龍井村的唐文有老人，今年已80歲高齡。29年前，她的大兒子聞有才外出務工後杳無音訊，留下的唯一線索是一封1996年從廣東省新會市杜阮鎮（現屬蓬江區杜阮鎮）寄回的書信和一張照片。如今，老人最大的心願是能在有生之年找到大兒子，讓他回家與自己及弟弟妹妹們團聚。



報道指，聞有才1972年農歷四月初二出生，是唐文有五個子女中的長子。1994年，22歲的他因家中經濟困難，前往廣東珠海打工，在工地從事砌磚工作。唐文有回憶，聞有才小學畢業後學過砌磚，曾在重慶武隆、四川甘孜等地務工。1993年，家中突遭變故，丈夫因意外去世，留下1萬多元（人民幣．下同）債務和未修完的房屋，聞有才便承擔起還債重擔，與朋友結伴前往珠海。

1996年3月，唐文有收到聞有才寄回的一封書信，信中提到他剛搬到廣東新會市杜阮鎮木朗鄉，並表示「到下年母親生日才回來」。他還關心弟弟的學業，叮囑母親讓弟弟繼續讀書，並稱已寄回200元。但唐文有表示，這是她收到的唯一一封信，200元也未收到。此後，聞有才便與家人徹底失去聯繫。

1996年3月，唐文有收到聞有才寄回的一封書信，信中提到他剛搬到廣東新會市杜阮鎮木朗鄉，並表示「到下年母親生日才回來」。（紅星新聞）

1996年3月，唐文有收到聞有才寄回的一封書信，信中提到他剛搬到廣東新會市杜阮鎮木朗鄉，並表示「到下年母親生日才回來」。（紅星新聞）

聞有才失聯後，唐文有和家人四處打聽，卻毫無線索。曾有傳言稱他在外地已成家，但真假難辨。聞有才的妹妹聞玉先回憶，父親去世時，家中最小的弟弟僅6歲，母親獨自拉扯五個孩子，生活艱難。聞玉先1996年出嫁後遠赴新疆務工，雖時常接濟家中，但也無力尋找哥哥。十多年前，家人曾根據書信地址前往杜阮鎮尋找，卻發現當地已拆遷，無從查起。

唐文有至今保留著聞有才的戶籍資料，但因他外出時未辦身份證，尋人難上加難。她回憶，兒子小時候，她常背著他上山下田，母子情深。如今，年事已高的她愈發思念兒子，經常淚流滿面。她對內媒說：「他說我50歲他就回來，現在我80歲了，他還不回來嗎？我不要他贍養，也不要他錢，只希望他回來，見見我，見見弟弟妹妹們。」

聞有才早年照。（紅星新聞）

聞有才的戶籍資料。（紅星新聞）

為尋找聞有才，家人近年在短片平台發布尋親信息，去年還接到一通神秘電話，詢問是否認識聞有才，但對方隨後失去聯繫。

聞玉先表示，哥哥是母親的心結，今年妹妹已兩次夢到哥哥歸來，讓家人更加渴望團圓。

唐文有已年過80。（紅星新聞）

唐文有老人最大的心願，是在有生之年能再見大兒子一面。她哽咽道：「我只想你回來，弟兄姊妹見一面。」家人也希望借助媒體和社會力量，幫助實現這一遲了29年的團聚夢想。