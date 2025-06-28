蔡瀾離世｜微博流傳「告別信」憶深圳創業　網友質疑品牌借機炒作

被封香江四大才子之一、著名美食評論家蔡瀾昨日（27日）公布已於6月25日離世，終年83歲，遺體已順利火化。同日稍晚，網傳蔡瀾創立的餐廳品牌「蔡瀾點心」於微博發布了一封以簡體字撰寫的「來自蔡瀾先生的信」，引發網友關注。



「蔡瀾點心」於微博平台稱，早在2023年底，蔡瀾先生就託付他們這封信，囑託在其離開後發表，「此刻先生雖已遠行，但他留下的精神與智慧，將一如既往指引着我們。謹以此信送別我們親愛的蔡瀾先生」。

「來自蔡瀾先生的信」全文

大家好，我是蔡瀾。一直以來，大家都將我稱作「食家」，但熟悉我的朋友都知道，我不喜歡這個稱呼。我只是一個愛吃的人，為了吃得更好便到處去找，比較得多，有了一點心得，寫在文章裏，才漸漸得到大家的認同。

後來大家都邀請我開美食城、開餐廳，我的宗旨永遠是粵語裏的三個字：「平、靚、正」。 「平」是價格合理，「靚」是出品雅觀，「正」則是最重要的好吃。別小看這三個字，說起來簡單，做起來不易。多年來邀請我洽談合作的投資者，沒多少個能保證做到，所以我對開餐廳非常謹慎。直到遇到我的誼子王力加與兒媳李品熹，才一步步的建立起「蔡瀾Pho」與「蔡瀾點心」兩個品牌。

蔡瀾參與剪彩儀式。（蔡瀾港式點心專門店）

一開始我們在深圳租了一個巨大的實驗基地每天不惜工本地測試各種菜品，滿意的保留、不滿意的調整，一試便是一年，當中花費了不少心血與時間，到各方面都滿意了，才開設第一家店舖。因為做足準備，所以從來沒有擔心過失敗，事實也證明了我們的經營理念是正確的，分店一家一家的開，如今已有超過一百家，有一套完善的管理方法，去保持餐廳的水準，努力不讓客人失望。

直到現在，這兩家品牌餐廳的運作已上了軌道，一切都有條不紊，我也不需操心運作，輕鬆的當個「甩手掌櫃」即可，因我相信團隊會努力維護我的名聲。

在未來的日子，即使我不在了，「蔡瀾Pho」及「蔡瀾點心」都會保持初心，繼續秉持「平、靚、正」的宗旨，將我喜歡的口味，與大家分享，請各位一直支持。謝謝。

「蔡瀾點心」於微博發布了一封以簡體字撰寫的「來自蔡瀾先生的信」。（微博）

網友熱議

該信引起網友熱議，不少人認為這並非蔡瀾的「告別信」甚至「遺書」，而只是品牌的軟文，質疑是借品牌人去世炒作一番。不過也有人認為不管怎樣，信中內容也是體現了蔡瀾是「世界上最好的吃貨」：

這真是他寫的嗎

應該是他寫的，但肯定不是告別信

這個應該還是蔡瀾寫的，但是是在餐廳主理人的建議下寫的。蔡瀾先生何其灑脫，如果自己想留一封遺書，不會這麽寫

這哪是遺書，是蔡瀾點心借人去世還要炒作一番，蔡瀾先生的美食和人生雜談都值得學習，我相信蔡瀾先生就算寫遺書也會很風趣而不是這樣一封廣告信

這是告別信？告別的情感在哪？逝者為大，但社會上對蔡先生的情感會不會被別有用心的人利用呢

我理解的他老人家的意思是，死就死唄，沒啥好說的，沒啥好教育的，能讓活著的人還好好活著更好

世界上最好的吃貨走了，一路走好，天堂大吃！

我看過他寫的書，家里也有一本他的書。不得不說他活得很瀟灑。看的很透

至此香江四大才子已全員駕鶴西去，許多人記憶中的一個時代謝幕了！蔡瀾先生一路走好！

