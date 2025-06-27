蔡瀾先生於2025年6月25日（六月初一），在親友陪同下，於香港養和醫院安詳離世。



蔡瀾，生於1941年，與金庸、倪匡、黃霑並稱為「香港四大才子」，有「食神」美稱。如今，「香港四大才子」已全數去世。

蔡瀾離世︱與網友對話揭豁達大智慧 被問「怎麼面對死亡」這樣答（01製圖）

與網友對話揭生死觀 曾對記者說一生有此遺憾（點圖放大閱讀）：

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蔡瀾耄耋之年活得豁達智慧、有趣自在，令人羨慕。金庸曾說，蔡瀾是個真正瀟灑的人。這種瀟灑與他的處世哲學不無關聯，就像蔡瀾的那本書名：《我的正業就是吃喝玩樂》。想要過好這一生，懂得享受才是人生大事。

蔡瀾的微博開通後，沒少在上面為年輕人「答疑解惑」：

怎麼發財？

怎麼不學自會？

他不愛我怎麼辦？

父母逼婚我不想嫁怎麼辦？

考完試不知及不及格怎麼辦？



年輕人把他的微博評論區當解憂雜貨鋪，卻不知蔡老先生在螢幕的另一邊偷偷吐槽：

蠢問題！睬你都傻（理你是傻瓜）！傻得交關（傻得厲害）！

對於這些蠢問題，蔡老一律回兩個字：

涼拌！（放一旁）

生活嘛，隨性一點，享受點不過癮麼？

蔡瀾與金庸、黃霑、倪匡被封為香港四大才子。（資料圖片）

另外，蔡瀾生前也曾多次在微博回覆網友如何面對死亡的問題：

@招貓逗狗2009 ：請問，怎麼面對死亡？

蔡瀾回覆：別急，很快就到的。



@takemeehigher ：先生，人一生要用多少時間才能與死亡和解？

蔡瀾回覆：不斷地。



@Dots1958 ：先生會害怕死亡嗎？

蔡瀾回覆：我能當神仙嗎？



@雲兒7401712149 ：生命的盡頭是死亡也是重生？先生怎麼看？

蔡瀾回覆：死了就死了，研究那麼多幹嘛。



@君末染154922 ：先生，如何能讓自己不害怕面對死亡，尤其是自己的？

蔡瀾回覆：再過個十年二十年才擔憂也來得及。



在蔡瀾生前的一段採訪中，記者問：「很多人羨慕您的人生，您這一生有什麼遺憾嗎？」蔡瀾沒有思索，隨口而出：

有，當然有。美好的東西三世人也吃不完，美好的地方三世人也去不完，能夠做多少就做多少，知足是應該的。

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