7旬翁突暈倒更全身發紫　因吃這常見食物！赴院驚揭亞硝酸鹽中毒

浙江寧波一名73歲男子，因食用一碟自製醃榨菜後突然暈倒，更全身「變紫」如墨水，被緊急送往醫院檢查才發現亞硝酸鹽中毒，經過治療後已經轉危為安。



王先生嘴唇和指甲青紫得像塗了藍墨水。（網上圖片）

王先生嘴唇和指甲青紫得像塗了藍墨水。（網上圖片）

據內媒報道，73歲的王先生當日晚餐後外出散步突然暈倒，被送往醫院時，醫護人員發現他嘴唇和指甲青紫得像塗了藍墨水，氧飽和度只有80%，緊急將其送入急診搶救室治療。

醫生詢問後找到原因，王先生的兒子稱，王先生中午吃了剛腌製兩周的榨菜。因此，醫生判斷王先生是亞硝酸鹽中毒。隨後，檢查結果顯示，王先生的血液中高鐵血紅蛋白超標60倍，隨時可能窒息。醫生為他注入特效解毒劑亞甲藍後，王先生的膚色由藍紫轉紅。

據了解，亞硝酸鹽指亞硝酸鈉、亞硝酸鉀、亞硝酸鈣等一類化學品，是劇毒物質，成人攝入0.2-0.5克即可引起中毒，3克即可致死。亞硝酸鹽會將有攜氧功能的正常血紅蛋白氧化成高鐵血紅蛋白，這種高鐵血紅蛋白不能運輸氧氣，會導致人體缺氧。嚴重的中毒者會出現休克、呼吸衰竭等症狀，危及生命。

自製腌菜中的亞硝酸鹽含量會隨時間的推移而下降，高峰期為開始醃製後的1-2周左右，通常在20天後，亞硝酸鹽的含量相對較低。

醫生為他注入特效解毒劑亞甲藍後，王先生的膚色由藍紫轉紅。（網上圖片）

亞硝酸鹽中毒的臨床表現有多種，神經系統癥狀常為首發癥狀，表現為頭暈、乏力、怕冷、手腳麻木等，嚴重者還會出現呼吸急促、煩躁不安、抽搐、昏迷等症狀。

胃腸道症狀則包括噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等。而皮膚青紫是最明顯且易識別的徵狀之一，以口唇青紫最為常見，進一步可發展至舌尖、指甲青紫，嚴重者會出現眼結膜、顏面、手足及全身皮膚呈紫黑色，伴隨呼吸困難，昏迷不醒，並會出現痙攣、血壓下降、心律不齊、大小便失禁等症狀，更嚴重者會因呼吸困難而死亡。

其他症狀還包括因缺氧導致腦水腫、視網膜出血，表現為視力下降、上瞼下垂、眼球運動受限等。醫生提醒，一旦懷疑發生亞硝酸鹽中毒，應即時就診。