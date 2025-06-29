飛深圳航班遇晴空湍流急墜3秒　乘客：一瞬間看到我的麵條在飄！

有網民在社交平台上反映，6月25日晚乘坐吉祥航空HO1887期間遇到罕見的劇烈顛簸，猶如坐跳樓機一樣極速下降，餐盒、手機等物品在客艙內飛散，「有一瞬間我看到我的麵條在飄！」

6月28日，吉祥航空工作人員回應稱，事件中無人受傷，並提醒乘客養成配戴安全帶的習慣。



網民在小紅書發文稱，6月25日，她乘坐吉祥航空HO1887航班從上海虹橋機場飛往深圳寶安機場，但客機在飛行過程中突發顛簸，「當時飛機已經進入平飛，空乘開始發飯。在用餐過程中，飛機開始小小下降調整，忽然一個大拉升，緊接著像跳樓機一樣極速下降，失重感直接拉滿，有一瞬間我看到我的麵條在飄！周圍全是尖叫，我緊抓扶手，腦子裏就剩倆字：完了」。

網民續稱，飛機恢復平穩後，機組人員廣播表示抱歉並詢問客艙是否有乘客受傷，「整個機艙食物毯子枕頭隨處可見，但因為心有餘悸沒人敢鬆開安全帶收拾」。

乘客稱，客機顛簸時，大家手上的餐盒、手機等物品紛紛「飛」向空中。（小紅書＠洋芋環環）

顛簸後，食物、毯子、枕頭等在機艙內隨處可見。（小紅書＠洋芋環環）

《浪潮新聞》報道，涉事航班HO1887，飛機型號為波音（Boeing）787-9。乘坐該航班的乘客戴先生憶述，當晚8時左右，飛機突遇強氣流引發劇烈顛簸，「先是普通顛簸，緊接著三秒鐘內飛機突然下墜，所有人都感受到明顯失重，我的屁股都離開座椅了」。

戴先生表示，當時正值發餐時段，大家手中的餐盒、手機等物品都紛紛「飛」向空中，客艙內瞬間尖叫聲四起。顛簸結束後，隨後便有廣播第一時間解釋當時狀況，並向乘客致歉。

6月25日晚，吉祥航空HO1887由上海虹橋飛往深圳寶安。（小紅書＠洋芋環環）

吉祥航空相關部門工作人員回應稱，該航班在巡航階段因夏季雲團波動頻繁，突發晴空顛簸，此類情況在航空飛行中屬常見現象，「顛簸持續了約10秒鐘，我們機組也立即啟動了應急預案，妥善處置了客艙狀況，航班於當晚8:47安全降落深圳寶安機場」。

針對乘客提及的「空乘受傷」說法，工作人員稱，經核查，並無人員受傷。航班落地後，機組也已對受影響旅客進行安撫並關注身體狀況。

資深民航機長陳建國介紹，晴空顛簸（晴空湍流；CAT）是晴朗天氣下的顛簸，飛機上的機載氣象雷達，只能探測空氣中的水汽，分析水汽的含量和運動來探測顛簸和降水強度，「不含水汽的空氣是完全探測不到流動性。對於晴空顛簸也是無能為力的」。