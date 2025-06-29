深圳北站｜內地鐵路試點「輕裝行」服務　同城98蚊行李送到家？

6月28日起，鐵路部門在北京西、上海虹橋、廣州南等19座車站試點開展「輕裝行」服務，為旅客提供「門到站」「站到門」同城行李搬運服務，價格為「出發地至車站」和「車站至目的地」68元人民幣/件，「出發地至所乘列車站台」和「所乘列車站台至目的地」98元人民幣/件。



深圳北站。（深圳發布）

針對旅客攜帶大件行李出行不便的情況，鐵路部門研究設計了以為旅客提供「門到站」「站到門」行李搬運為主要內容的「輕裝行」服務項目。自6月28日起在北京西、北京南、上海虹橋、廣州南、深圳北等19座車站試點開展「輕裝行」服務。

「輕裝行」服務項目。（中國鐵路）

在同城距離車站35公里內，旅客根據實際需要可選擇以下兩種「輕裝行」服務。一是出發旅客「門到站」行李搬運服務。選定此項服務後，由工作人員到旅客指定位置上門收取符合託運規定的行李並搬運至出發車站，安檢通過後，送至旅客乘車站台或指定站內行李服務櫃（服務台）。二是到達旅客「站到門」行李搬運服務。選定此項服務後，由工作人員從旅客乘車站台或旅客指定的站內行李服務櫃（服務台）收取行李，在約定時間內運送至指定位置。

「輕裝行」服務項目。（中國鐵路）

「輕裝行」服務項目。（中國鐵路）

深圳北站。

「輕裝行」服務試點初期按件計費，價格為「出發地至車站」和「車站至目的地」68元人民幣/件，「出發地至所乘列車站台」和「所乘列車站台至目的地」98元人民幣/件，後期將根據市場需求、運營成本等因素動態調整。