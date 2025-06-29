大量機場攔截尿袋疑流入內地二手平台　最低19元有交易

中國民航局公布，自6月28日起，禁止旅客攜帶沒有3C（China compulsory certification，中國強制認證標誌）標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的充電寶（尿袋；行動電源）乘坐境內航班。

內地傳媒報道，新規實施後，二手平台湧現大批標榜「機場攔截」的行動電源，以超低價出售，但商家拒絕透露來源。



新規實施後，大量無「3C認證」的行動電源被機場攔截。內媒報道稱，二手平台湧現大批標榜「機場攔截」的行動電源，以15至30元（人民幣，下同）超低價售賣。當被追問安全性及貨源時，商家或以「正常使用沒問題」搪塞，或以「正規渠道回收」敷衍，甚至拒絕透露來源。

從6月26日起，許多內地的機場開始執行新規，不少沒有3C認證的充電寶只能被留在機場。（新聞晨報）

當被追問安全性及貨源時，不少商家拒絕透露來源。（青蜂俠）

記者在內地二手平台「閑魚」上以「機場 50000 毫安」等關鍵字搜索時，發現有商家表明是「機場查收」，或以「渠道拿的一批二手充電寶」作介紹，標價19至30元。

二手平台湧現大批標榜「機場攔截」的行動電源。（閑魚）

二手平台湧現大批標榜「機場攔截」的行動電源。（閑魚）

二手平台湧現大批標榜「機場攔截」的行動電源。（閑魚）

中國民航局規定，自6月28日起禁止旅客攜帶沒有3C標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的行動電源乘坐境內航班。民航局強調，各機場安檢部門要加強對旅客隨身攜帶行動電源查驗，嚴防旅客攜帶不合格的行動電源乘機。

各航空公司、機場要在安檢現場增派工作人員，做好旅客的服務指引及解釋工作。要合理設置旅客對行動電源的自棄、暫存區域，明確暫存手續和流程，為旅客自棄、暫存提供便利，提升旅客對政策的理解度和配合度。

內地要求，尿袋需有3C標識才可登機。（網上圖片）

近期，羅馬仕、安克創新接連發布旗下行動電源產品的召回公告，在中國市場的召回數量分別為49萬、71.3萬部，是國內有史以來召回缺陷行動電源產品數量最多的一次。

2023年3月，國家市場監督管理總局發布公告，自2023年8月1日起，對鋰離子電池和電池組、移動電源實施強制性產品認證（CCC認證）管理。自2024年8月1日起，未獲得CCC認證證書和標注認證標志的產品不得出廠、銷售、進口或在其他經營活動中使用。