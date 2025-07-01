有片｜福建男深夜釣魚　循哭聲救下8旬落水阿婆

福建一名男子今年3月在深夜釣魚時救下落水的8旬阿婆，其救人影片近日在網絡流傳，獲網民點讚。



救人男子。（影片截圖）

7月1日，救人者鄭先生對內媒《瀟湘晨報》表示，事發於今年3月13日，最近將影片發上網是因為村里要為他申請見義勇為，他也想爭取一下。

鄭先生憶述，事發當天晚上11時，他在橋下隱約聽到對岸傳來哭聲和咳嗽聲，因為他在22年也在這條江邊救起一位溺水者，於是決定去對岸看一下。

男子救下落水的阿婆。（影片截圖）

警察到現場。（影片截圖）

鄭先生騎車到河對岸發現一位阿婆全身浸在水中，只有頭在水面上。他表示，因為當天風太大，他擔心阿婆在水中凍着，於是趕緊下水將阿婆托舉上岸。報警後，民警到場和他一起將阿婆抬到堤上，經現場檢查阿婆身體無大礙。事後家屬還上門為鄭先生送上錦旗。

鄭先生救人影片在網絡上流傳，不少網民點讚：「沒有什麼事是釣魚佬怕的。」「好人！祝你多釣點魚。」「這種大晚上一般人聽到聲音都不敢過去，黑燈瞎火的，還是你釣魚救人聖體。」

家屬致謝。（瀟湘晨報）

7月1日，鄭先生家所在的武安鎮溪東村村委會職員表示，已經為鄭先生提交了見義勇為申報材料。