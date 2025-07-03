廣州男模受邀赴泰拍雜誌被騙到緬甸　王星女友為其發聲提5關鍵點

內媒《新京報》報道，廣東廣州一名男模受到合作過的老闆邀請，赴泰拍雜誌後失聯。6月13日，該名男子聯繫姐姐，表示自己被騙至緬甸。目前廣州、曼谷兩地警方已對此事立案調查。



被騙男模。（新京報）

被騙男模。（新京報）

廣東廣州一名衷女士表示，其弟弟接到曾經合作過的老闆的邀約，6月8日前往泰國拍攝雜誌封面，從廣州白雲機場飛抵泰國廊曼機場，隨後失聯。

被騙男模。（新京報）

男子6月13日後失聯。（新京報）

6月13日，園區的人讓男子給姐姐打視訊電話，男子稱自己被騙到了緬甸，眼神比較害怕、驚恐，但並沒有說具體位置。

被騙男模。（新京報）

被騙男模。（新京報）

目前，衷女士已在廣州、曼谷兩地報警，兩地警方已對此事立案調查。

泰國警方立案告知書。（新京報）

廣州警方立案告知書。（新京報）

內地年輕演員「星星」（原名王星）今年初被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區後獲救，引發全國關注。7月3日，王星女友為被騙男模發聲，並對網民做出幾點提醒：暑期到了，正是求職、實習、出遊的高峰期。大家一定要提高警惕，多關注身邊的家人朋友，尤其是學生和未成年人。騙術在升級，不斷有針對各人的定製陷阱。以下幾個關鍵點務必留意：

（1）不要聽信口頭承諾，去國外工作一定要辦理合法的工作簽

（2）熟人介紹也要警惕，儘可能多方核實

（3）行蹤透明，與家人朋友時刻保持聯繫

（4）護照不要交與任何陌生人

（5）相信直覺，察覺異樣及時撤退或求助

遠離危險中心的最好辦法就是防患未然，希望被困者早日平安回家。

王星和女友第一次直播。（影片截圖）