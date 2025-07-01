竹葉青纏單車上　深圳男童認成假蛇　伸手即被咬

據《南方都市報》，近一個月深圳約有至少80人被蛇咬傷送醫，一名13歲男童更是將竹葉青看成假蛇，伸手被咬，所幸送院後傷情好轉，已可以出院。



竹葉青。（南方都市報）

2025年6月1日至6月30日，深圳120共接診24名蛇咬傷患者。除以上120出診救治的24人嗎，還有不少人自行前往醫院就診。據統計，廣東共有蛇類6科50屬93種，其中毒蛇有33種。

6月27日，深圳一名13歲男童小鵬（化名）發現單車上纏著一條竹葉青，但他並不認識，同伴先碰了一下蛇，但蛇並沒有動彈，故而小鵬以為是假蛇，也向蛇伸出手，結果被咬。

男孩被咬。（南方都市報）

家長及時將小鵬帶到羅湖區中醫院急診科救治，經醫院系列規範化治療，小鵬的傷情明顯減輕，到6月30日已可離院。

不慎咬傷處理辦法

蛇咬傷最有效的處理措施是盡快到醫院進行規範化的治療。在此之前，建議採取以下措施：

1.反覆用清水沖洗傷口，以減少傷口殘留的蛇毒。

2.密切觀察被毒蛇咬傷患者的神志、呼吸等。

3.記住蛇的外形特徵，或用手機拍下毒蛇照片，以便醫生判斷致傷蛇種，精準用藥。不過，確認不了致傷蛇種也沒關係，醫生會根據臨床中毒特徵做出診斷、用藥。

咬痕特徵。（南方都市報）

深圳市急救中心對全市（含深汕合作區）。（南方都市報）

4.現場僅做非創傷性急救，且不應延誤送醫時間，即「不傷害、不延誤」。

5.抗蛇毒血清啟用時間的早晚與預後直接相關，建議盡早撥打急救電話。若自行送醫，建議採用合適的交通工具運送，避免受傷者運動。