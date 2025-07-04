上海樂高樂園7月5日開幕　官宣：七八月間園內餐飲半價優惠

7月5日，上海樂高樂園度假區將正式開園，而在開園前夕，7月3日，上海樂高樂園官宣，七八月間園內餐飲半價優惠。



此次開園正值暑假，當天上海或將迎來接近40℃的高溫，為此，樂高樂園全面了升級防暑降溫措施。據園方介紹，園內重點區域增設了噴霧系統、風扇和遮陽設施，並將推出遊客清涼服務，以保障遊客的遊園舒適與安全。

上海樂高樂園度假區7月5日將正式開園。（網上圖片）

園內並設有豐富的室內玩樂設施和景點，包括超過1500平方米的室內迷你天地、全天上演數十場的樂高4D電影和悟空小俠木偶劇、樂高幻影忍者之旅等室內遊樂項目，可滿足遊客多重體驗、清涼暢玩。不過，極少數項目，例如位於悟空小俠主題區的「花果山冒險」，則還需要進行進一步技術性優化才能正式與公眾見面，如果遊客需要臨時調整遊玩計劃，樂園也提供較為靈活的退改政策支持。

上海樂高樂園度假區設有豐富的室內玩樂設施和景點。（第一財經日報）

園方同時透露，將與上海旅遊節攜手推出暑期福利，在7月和8月期間，樂高樂園內餐飲將全部半價優惠（樂高樂園角色爆米花桶和樂高樂園角色紀念杯除外）。今個暑假，樂高樂園也為12歲以下孩子們準備了一份驚喜小禮物，初次入園時就可以領取。年卡用戶除享受以上福利外，還將獲得年卡有效期的適當延長，具體信息將在上海樂高樂園官方APP和小程序上公布。