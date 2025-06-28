上海樂高樂園又出事　網曝「樂高大飛車」卡住　園方：遊客已撤離

擁有八大主題區、由超過8500萬塊樂高積木組裝的數千個樂高模型的上海樂高樂園（Legoland Shanghai Resort）將於2025年7月5日開園迎客，屆時將成為全球開園規模最大的樂高樂園。周六（28日），有網友在社交媒體上發帖稱，當日正在試運營的「樂高大飛車」卡住了，遊客最後是自己從黃色梯子上走下來的，引發關注。對此，園方回應指，發現騎乘項目停運後，工作人員立即組織了遊客撤離，所有遊客都安全到達了地面，沒有人員受傷。



網友反映稱，中午大約12時，樂高大飛車卡在軌道上，在排隊的地方就可見，當時排隊已經暫停，工作人員上去修理。另有網友發帖稱在坐船的時候正好看到他們卡住，「在下面圍觀了，看到工作人員在積極響應，不過這麽熱的天……」據「上海天氣發布」微信公眾號，上海中心氣象台當日8時55分發布高溫黃色預警信號，14時20分更新高溫黃色為高溫橙色預警，徐家匯站最高氣溫定格在36.5℃，為今年第7個高溫日。

樂高大飛車卡在軌道上。（澎湃新聞）

發現騎乘項目停運後，工作人員立即組織了遊客撤離。（新京報）

園方確認，今次事發約在中午，發現騎乘項目停運後，工作人員立即組織了遊客撤離，所有遊客都安全到達了地面，沒有人員受傷。故障持續不到1小時。下午1點，該騎乘項目恢復運營。

樂高大飛車位於上海樂高樂園創想世界主題區，是樂高全球首發主題區的全球首發遊玩項目之一，也被稱為上海樂高樂園的鎮園之寶，是上海樂高樂園度假區最長的過山車，軌道總長530米。

樂高大飛車位於上海樂高樂園創想世界主題區，是樂高全球首發主題區的全球首發遊玩項目之一。（上觀新聞）

上海樂高樂園下月正式開園。（上觀新聞）

報道指，5月31日至6月19日的樂高樂園內測期間，樂高大飛車一直未對遊客開放體驗，直至6月20日轉入試運營階段後才開始接待遊客。試運營的這段時間，樂高大飛車因為相比園內其它項目在刺激性上更勝一籌，是樂高樂園內最受歡迎、排隊時間最長的騎乘項目，人多時往往要排60分鐘左右。

而在開放試營運首日，上海樂高樂園4D影院亦曾因設備故障下起「傾盆大雨」，有遊客被淋成落湯雞，當下還以為是節目特效，直到工作人員指揮離場才恍然大悟。

延伸閱讀：上海樂高樂園試業首日即出事！4D影院變「水舞間」觀眾慘成落湯雞