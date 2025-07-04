上海浦東機場T2航站樓首批13台睡眠艙投入營運　價格引熱議

近日，上海浦東國際機場T2航站樓國際出發D65登機口處的首批13台睡眠艙已正式投入運營。這些睡眠艙由運營商刻睡負責，24小時開放，配備新風系統、毯子，並實行一客一清潔消毒。價格方面，休息半小時35元（人民幣．下同），1小時65元，1.5小時95元，2小時125元，3小時185元，8小時套餐則為299元（含贈送120分鐘）。



旅客反響不一：便利受讚，價格被指「小貴」

7月3日，有網友在社交平台發帖稱，浦東機場T2航站樓的睡眠艙已啟用，並分享了體驗感受。睡眠艙內配有充電插座、閱讀燈和小平板等設施，受到部分旅客點讚。一位旅客表示：「環境舒適，適合短暫休息。」然而，也有網友和旅客認為價格偏高。旅客李先生表示，他在登機時體驗了睡眠艙，感覺不錯，但過夜費用稍顯昂貴。

價格表。(澎湃新聞)

對此，刻睡運營商負責人高楊回應稱，睡眠艙定位介於按摩椅和住宿之間，短時休息的價格與商場按摩椅相近，旨在為旅客提供便捷的休息選擇。他還透露，睡眠艙已在全國多個機場投運，如昆明長水機場和重慶江北機場，短時休息價格全國統一，8至12小時的費用則因機場而異，並會在特定時段推出折扣優惠。為確保服務質量，部分艙位會上鎖，旅客可聯繫工作人員開鎖使用。

睡眠艙。(澎湃新聞)

睡眠艙內部。(澎湃新聞)

浦東機場將推淋浴間及更多服務

上海機場集團表示，浦東機場正持續優化旅客服務體驗。除現有的免費休息區、夜間餐飲和快捷酒店外，計劃在T1航站樓國際出發24號登機口和T2國際出發67號登機口新增睡眠艙，每處提供10至20個艙位，預計2025年二季度建成，收費標準為65元/小時或333元/晚。此外，機場將在T1和T2航站樓的國際中轉及到達區域打造11間淋浴間，提供免費淋浴及吹風機等服務。

在6月29日的上海機場第二屆品牌日活動中，浦東機場發布了暑運期間的8大服務舉措，包「轉無憂」服務，涵蓋多類型休息場所及配套設施。首批13個睡眠艙和11間淋浴間已陸續投入使用，為中轉和過夜旅客提供更多便利。

隨著暑運高峰來臨，這些設施被認為有望緩解旅客在候機期間的休息需求。