消失的她現實版！大連男推妻墮海騙保1200萬判死刑 CCTV畫面曝光
撰文：盛昀
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央視新聞《天網》節目近日曝光一起殺妻騙保案件，大連一名男子為1200餘萬人民幣（下同）賠償金將妻子推入海中使其溺亡，甚至在妻子死後不久就在酒店招嫖。2022年7月，大連中院判決李某犯故意殺人罪、保險詐騙罪數罪併罰，決定執行死刑。
《天網》節目中介紹，44歲的李男從名校畢業，在上海經營自己的餐館。女方46歲，帶着兩個孩子，在李某的餐館做服務員，二人結婚之後有名無實。
2021年5月5日，在大連開往煙臺的輪船上，李男帶着妻子李某環在甲板上看海，十分鐘後，李男將妻子騙到欄桿外，將其推入大海。經過45分鐘的搜尋，民警找到了李男妻子的屍體。
李男對警方表示，妻子個頭矮但是想看海，所以就帶她到欄杆較矮的地方去，他還以家鄉傳統為由催促民警給妻子開具死亡證明。
但經調查發現，女子墮海的地方剛好是CCTV的死角，且墮海的動作也令人懷疑，因為意外墮海的人，不會出現空中反轉的動作。經法醫確定，死者生前有被拳頭打擊和捂悶的痕跡。因此，她是被人推下的。
警方綜合調查發現，李某不僅在婚後交往一名19歲的在校情人，還在妻子剛死後不久，就在酒店招嫖。李男總計負債上百萬，案發前曾透支多張自己和妻子名下銀行卡。而如果妻子乘坐交通工具時發生意外身亡，受益人李男最高可獲1200餘萬賠償金。
2022年7月，大連中院判決李某犯故意殺人罪、保險詐騙罪數罪併罰，決定執行死刑。2023年12月遼寧高院駁回李某上訴，維持原判。
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