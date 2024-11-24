國家醫保局：7間醫院涉嫌騙保　超收醫保基金近9000萬元

11月23日，國家醫保局通報，內蒙古人民醫院等7間三甲醫院涉嫌騙保，超收醫保基金近9000萬元（人民幣，下同）。國家醫保局曾要求涉案醫院自查自糾，並將多收的部分退回醫保基金，但部分醫院敷衍應付、一分不退，有醫院也僅退回百分之一甚至千分之一。



國家醫保局通報，內蒙古自治區人民醫院、江西省九江市第一人民醫院、吉林省長春市中醫院、河北省石家莊市人民醫院、甘肅醫學院附屬醫院（平涼市人民醫院）、山東省濟南腎病醫院、黑龍江省黑河市五大連池福康醫院等7間醫院，分別存在過度診療、重複收費、超標準收費、分解收費等違法違規行為。

通報稱，前述7間醫院涉及違法違規使用醫保基金近9000萬，違法違規金額排在前三的，分別為內蒙古自治區人民醫院，違法違規金額3466.7萬元；河北省石家莊市人民醫院，違法違規金額2000.9萬元；吉林省長春市中醫院，違法違規金額1638.7萬元。

內蒙古自治區人民醫院。（花瓣網）

以過度診療為例，「糖化血紅蛋白」臨床上作為糖尿病監測指標，該指標在8至12周內比較穩定，短期不會發生明顯變化，反覆檢測意義不大，但內蒙古自治區人民醫院為短期住院患者多次做相關檢測，這些行為相當於1天內多次測身高，1天內採用多種方式測身高，臨床價值不高，浪費醫療資源。

河北省石家莊市人民醫院。（影片截圖）

以超標準收費為例，河北省石家莊市人民醫院進行腔鏡類微創類手術，創面較小，但術後按「大換藥」標準收取換藥費用，相當於消費者買小瓶礦泉水，商店卻按桶裝水收費。

江西省九江市第一人民醫院。（斯坦恩科技）

在重複收費方面，江西省九江市第一人民醫院進行椎間融合器植入植骨融合術，在收費同時，又重複收取脊髓和神經根粘連鬆解術、減壓術費用，相當於收取電腦維修費後，還要收電腦開機和登錄費。

國家醫保局表示，下一步將對全國範圍內定點醫療機構自查自糾情況開展抽查覆查，對自查自糾嚴重不到位的定點醫療機構，違法違規問題屢查屢犯、拒不整改的的定點醫療機構，將依法依規從嚴從重處理，並予以公開曝光。