河南賣菜西施李福貴爆紅　熱心助鄉村老人　悲慘身世曝光網民鼻酸

27歲網紅「李福貴」擁有600萬粉絲，靠著拍短影片走紅，她每天開著一個卡車早起在大街小巷賣菜和雜貨維生，她因為價格便宜加上熱心助人，被稱為人美心善的「賣菜西施」，除了得到鄉里的一大票大爺大媽粉絲外，在網絡也有高人氣。



不過近日卻被爆出她「年收入破百萬人民幣」，引發關注，李福貴否認的同時，不少網民和內媒也曝光她的悲慘身世，以及她靠著勤勞如何改變自己的命運。



27歲網紅「李福貴」被稱為賣菜西施。（微博）

「李福貴」已經有超過600萬粉絲。（微博）

李福貴一個人照顧家裡人的生活起居。（微博）

網民稱她的身世是「地獄開局」：靠勤勞闖出一片天

《九派新聞》報道，今年27歲的李福貴本名李亞雲，過去幾年間她在鄉村大街小巷賣貨，批發豆腐、點心餅乾、蔬果等，便宜賣給村裡老人，而李福貴也因為和鄉村留守老人親切互動走紅，個性開朗純樸，還經常幫老人修手機、打電話等，深獲當地居民喜愛。

近日，她的身世被網民翻出。據了解，李福貴父母均是嚴重智能障礙人士，母親生活完全不能自理。2021年之前，家裡的一切全靠李福貴爺爺奶奶和腳有殘疾的叔叔打理，李福貴透露，自己5、6歲開始就幫爺爺奶奶操持家務，14歲讀國中二年級時就去燒烤店打工貼補家用。

李福貴身世坎坷。（微博）

2013年，15歲的李福貴為了幫家裡減輕負擔，還未成年的她就決定輟學，到新鄉市區打工。由於年齡小，所以她的工資只有不到1000元（人民幣，下同），其中一半她都會郵寄回家。

2017年，李福貴來到了一家影樓做化妝助理。在影樓的日子裏，李福貴不怕辛苦，半年工資就漲到了2500塊。也正是在影樓的日子，讓李福貴學到了拍攝和剪輯的時技術。

她很快在城裡結了婚，邁入了人生新階段。靠著吃苦耐勞的品質，李福貴的生活過得越來越好。然而天不遂人願，2018年自己的小叔在工地打工時被砸傷。從此落了個雙重殘疾，只能在村子做點零工。

2020年，李福貴的奶奶也去世了，遠嫁到這的嬸嬸不堪重負，逃回了娘家。嬸嬸走後，全家三口殘疾人、包括自己的兩個堂弟、堂妹。全家人的重擔全部都落在了80多歲的爺爺身上。

同時，剛結婚兩年的李福貴，也和丈夫和婆婆關係不和。2022年，李福貴離婚後，同時也辭了職。她回到了老家，開始替爺爺承擔起全家的重擔。

每天只賺100多元卻吸引粉絲600萬

一開始回鄉村，李福貴每天跟著爺爺一起幹農活，什麼髒活、累活她都搶著幹。她還和爺爺一起種桃園，然後騎著三輪車去市區變賣，她並沒有賣桃的經驗，但爺爺歲數大了，她只能迎難而上。

面對路過的人們，她一邊吆喝自己家的桃，一邊邀請路人品嘗。每天李福貴都會賣到太陽落山，還要輾轉五六個地方。在接近40度的高溫下站一天，喝了就喝水，餓了就吃幾口饅頭。好在她為人熱情、態度非常好，她的生意越賣越好，菜攤生意也越來越火爆。

李福貴跟著爺爺賣桃子。（微博）

李福貴跟著爺爺賣桃子。（微博）

李福貴跟著爺爺賣桃子。（微博）

沒有桃子和菜賣的時候，李福貴也學著去賣煎餅果子。晚上就把白天的經歷剪成影片，上傳到網上分享自己的生活。親民的價格和熱情的服務，很快就讓她的菜攤成為了「網紅打卡地」。

沒有桃子和菜賣的時候，李福貴也學著去賣煎餅果子。

李福貴的菜攤裏的菜定價很低，很少有單價超過10塊錢的東西。這也就算了，李福貴出手還很大方，經常賣著賣著就開始往外送。此外，她更時常幫村裏老人拍照、修手機和剪頭髮，熱心幫助老人們解決生活的疑難雜症，

李福貴義務幫村裏老人剪髮。（微博）

而在網絡世界，短短幾個影片，她就收穫了一大堆粉絲。大家都喜歡她真實不做作的樣子，靠勤勞的雙手照顧自己的家人。

不到一年的時間，李福貴的粉絲就突破600萬，成為真正的「賣菜界的流量擔當」。儘管李福貴吸引無數網友，但她也承受了巨大的網絡質疑，很多人質疑她是「擺拍」、「賣慘」，更稱她早就年收入破百萬。

李福貴稱自己跟年薪百萬還有很大的差距。

對此，李福貴公開回應表示，自己肯定是比一般上班族賺得多一些，但她強調自己到現在也沒去直播帶貨，影片中更是很少接廣告，李福貴強調「年入百萬是夢想，還有很大差距」。