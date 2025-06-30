新屋裝修竟挖出屍骨　河南女業主要求換屋賠償：全家心理陰影很大

2024年，河南長垣市的孫女士購入一個帶後院的住宅，但在裝修期間，她先後在陽台下方土層挖掘出多條人體屍骨。她要求發展商換同等面積的房屋並賠償各種費用，但對方以「房屋已交付」為由拒絕退房、換房。



《風芒新聞》報道，孫女士2024年購入長城德鄰城三期一樓帶院住宅。同年12月12日，孫女士在裝修房屋後院，安裝樓梯、平整地面時發現，陽台下方土層鬆軟，挖掘後發現有類似垃圾的東西露出，她用手觸碰抓取後，發現該物疑似一條人體大腿骨。

在裝修期間，孫女士先後在陽台下方土層挖掘出多條人體屍骨。（影片截圖）

孫女士隨即報警，警方到場後帶走屍骨檢測，她後續自行挖掘時，再次發現多根肋骨及尾骨，並二次報警。事後，孫女士多次聯繫物業及發展商協商解決方案，但對方以「房屋已交付」為由拒絕退房、換房。

6月16日，刑警隊口頭告知孫女士，從其家中帶走的疑似人類骨頭，經檢測結果為男性屍骨。6月17日，三方在住建局協商仍未達成一致，開發商始終拒絕退房，換房，僅要求當事人提出補償訴求卻未予解決，住建局稱「開發商不配合，無法推進」，此事至今擱置。

在裝修期間，孫女士先後在陽台下方土層挖掘出多條人體屍骨。（影片截圖）

孫女士表示，自己的訴求是要求換同等面積的房屋並賠償各種費用，「這對我們家產生了極大的心理陰影」。

《瀟湘晨報》報道，小區物業公司工作人員介紹，孫女士擁用後院土地的使用權，但沒有產權。泥土是從其他地方購買並運過來，不一定會對所有的泥土進行篩選。工作人員還稱，警方告知，挖出的人體骨頭已經有20年了，目前多方還在協調處理。