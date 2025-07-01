中國機場嚴搜無3C標識「尿袋」一刀切惹議 上有政策下有對策？
過去幾天，中國各大機場的安檢區堆積起小山一樣的充電寶（港稱尿袋，又稱行動電源、隨身充）。這些廠家不同、規格各異的移動電源，被一道剛出台的禁令攔截下來。
事緣6月初北京多所高校發布通知，指近期發現2萬毫安的羅馬仕充電寶更容易自燃爆炸，禁止學生在校園內使用該品牌產品。深圳市監管局6月16日通報，羅馬仕即日起召回三款存在安全隱患的充電寶，共計49萬餘個。
緊接著，另一充電寶品牌安克在6月20日宣布召回超過71萬個存在安全風險的充電寶。羅馬仕和安克是中國充電寶市場的兩大頭部品牌，他們相繼召回大批產品，引發輿論對充電寶安全的高度關注。中國民航局6月26日發布緊急通知，為切實保障航空運行安全，自6月28日起禁止旅客攜帶沒有3C標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的充電寶乘坐境內航班。
3C（China Compulsory Certification，中國強制性產品認證）是中國的強制性市場准入制度。列入強制性產品認證目錄內的產品，必須通過國家3C認證，並在產品上張貼3C標誌證明。
中國國家市場監管總局在2023年8月公告，對鋰離子電池和電池組、移動電源實施3C認證管理。自2024年8月1日起，未獲得3C認證證書和標注認證標誌的鋰離子電池和電池組、移動電源，不得出廠、銷售、進口或在其他經營活動中使用。
這條禁令讓大批消費者傻了眼，因為3C強制認證規定生效不到一年，2024年8月前購買的充電寶，許多都沒有3C標識，這是否代表它們都上不了飛機？
各地機場很快給出肯定的答案：只要沒有3C標識的充電寶，就會被判定為不合規產品，無法帶上飛機。哪怕充電寶上有歐盟CE、美國FCC等其他市場的安全認證標識，只要沒有3C標識，都會被攔截。
大象新聞採訪多家機場覈實，只有在兩種情況下，充電寶沒有3C標識仍可帶上飛機。一是充電寶是在國外生產，而非中國製造；二是旅客乘坐的是境外航班，而非國內航班。
據界面新聞報道，新規生效首日，一名前往上海虹橋機場的旅客反映，機場安檢處重點檢查充電寶，無3C標識的會被攔截，現場的「充電寶自棄筐」里堆滿各種型號的充電寶。據機場公開披露，杭州機場單日即攔截3496個不合規充電寶，多地機場的充電寶收繳量單日均突破3000個。
有網民在社媒平台小紅書發帖，指自己使用多年的蘋果原裝充電寶，因為沒有3C標識，被機場安檢沒收。網紅博主熊小默則發微博稱，他被機場安檢員告知，沒有3C標識的數碼相機備用電池，也不能帶上飛機。而北京與上海多家機場隨後回應稱，相機鋰電池的安檢要求並未調整。
還有網民說，他在新規生效後從海外回國，在入境中國時未被查驗充電寶，但在國內轉機時就被告知，充電寶沒有3C標識，不得帶上轉機航班。評論區有人調侃：「同一個充電寶，在國外平安無事，一回國就變危險了。」
對無3C標識充電寶的「一刀切」禁令，以及各地機場的不同執行標準，給旅客們造成諸多困惑，也讓人聯想到新冠疫情疫情封控期間，地方政府層層加碼地查驗核酸報告和健康碼的亂象。
網傳照片顯示，杭州蕭山機場、哈爾濱太平機場等地都為檢查充電寶增設安檢人員，並給每個通過安檢的充電寶貼上當地印發的綠色安全貼紙。網民戲稱：「這不就是充電寶的行程碼？這個場景我熟悉。」
諷刺的是，一些名不見經傳的雜牌充電寶，只要有3C標識就能帶上飛機；此前發生自燃的羅馬仕充電寶，原本也有3C標識，只是在事發後被撤銷認證。這使得3C認證的權威性受到質疑。
上有政策 下有對策
只要有3C標識就能過飛機安檢——這條標準很快催生出一個新產業：給充電寶貼3C標識。
01直擊｜蘭州機場嚴查每個充電寶 香港買但內地產缺3C標識也將禁
在淘寶、拼多多等電商平台上，有人開始售賣3C認證貼紙，以幾元（人民幣，下同，1元人民幣約0.18新元）就可購買1000張。小紅書、閒魚上還有人曬出激光刻印裝備，提供有償幫刻3C標誌的服務。目前多數主流電商平台已經封鎖「3C貼紙」關鍵詞，閒魚上仍然有個人賣家在隱蔽銷售。
也有網民分享充電寶被沒收後的應對方式：降落目的地機場後，到出發層安檢口附近尋找準備丟棄不合規充電寶的旅客，請他們把充電寶送給自己，實現充電寶「國內大循環」。
另一方面，濟南報業旗下媒體「新黃河」曝光，閒魚等二手平台出現大批標榜「機場攔截」「安檢扣押」的充電寶，以15元至30元超低價售賣。當被追問安全性及貨源時，商家或以「正常使用沒問題」搪塞，或以「正規渠道回收」敷衍，甚至拒絕透露來源。
央廣網引述上海虹橋機場客服和安檢人員的說法稱，充電寶回收後會「統一處置」，但不清楚最終具體如何處理。上海浦東機場則明確表態，指被攔截的不合規充電寶後將統一銷毀，不會重新流入市場。
充電寶禁令的出台有其合理背景：行業低價內卷由來已久，業者為壓低價格使用劣質材料，由此引發的安全隱患不容忽視。今年初市監總局的通報顯示，去年抽查的移動電源產品，不合格率高達43.6%。
然而，突如其來的一刀切禁令，不僅讓充電寶用戶措手不及，也容易引發過度執行、各自為政等亂象。原本該讓生產廠家承擔的責任，卻轉嫁到了無辜的消費者頭上。
沒有3C標識的充電寶，是否還有其他辦法驗證其安全性？廠商是否應為受影響消費者提供置換方案？機場攔截不合規充電寶後，又要如何確保被沒收產品得到妥善處置？新規落地生效的同時，這些問題也需要得到解答。
查禁不合規充電寶，最終目的是排除安全隱患、提升行業標準。如何在保障出行安全和保護消費者權益之間取得平衡，需要當局在規劃、決策和執行層面下更多工夫，而非簡單粗暴的「一收了之」。
本文獲《聯合早報》授權轉載。