中國機場嚴搜無3C標識「尿袋」一刀切惹議　上有政策下有對策？

過去幾天，中國各大機場的安檢區堆積起小山一樣的充電寶（港稱尿袋，又稱行動電源、隨身充）。這些廠家不同、規格各異的移動電源，被一道剛出台的禁令攔截下來。



事緣6月初北京多所高校發布通知，指近期發現2萬毫安的羅馬仕充電寶更容易自燃爆炸，禁止學生在校園內使用該品牌產品。深圳市監管局6月16日通報，羅馬仕即日起召回三款存在安全隱患的充電寶，共計49萬餘個。



但內媒記者採訪了解到，從26日起已經有很多機場開始執行這一政策，不少沒有3C認證的充電寶只能被留在機場。（新聞晨報）

緊接著，另一充電寶品牌安克在6月20日宣布召回超過71萬個存在安全風險的充電寶。羅馬仕和安克是中國充電寶市場的兩大頭部品牌，他們相繼召回大批產品，引發輿論對充電寶安全的高度關注。中國民航局6月26日發布緊急通知，為切實保障航空運行安全，自6月28日起禁止旅客攜帶沒有3C標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的充電寶乘坐境內航班。

內地航班禁無3C標識尿袋 多地機場提前實施 三大須知一次睇

3C（China Compulsory Certification，中國強制性產品認證）是中國的強制性市場准入制度。列入強制性產品認證目錄內的產品，必須通過國家3C認證，並在產品上張貼3C標誌證明。

中國國家市場監管總局在2023年8月公告，對鋰離子電池和電池組、移動電源實施3C認證管理。自2024年8月1日起，未獲得3C認證證書和標注認證標誌的鋰離子電池和電池組、移動電源，不得出廠、銷售、進口或在其他經營活動中使用。

這條禁令讓大批消費者傻了眼，因為3C強制認證規定生效不到一年，2024年8月前購買的充電寶，許多都沒有3C標識，這是否代表它們都上不了飛機？

各地機場很快給出肯定的答案：只要沒有3C標識的充電寶，就會被判定為不合規產品，無法帶上飛機。哪怕充電寶上有歐盟CE、美國FCC等其他市場的安全認證標識，只要沒有3C標識，都會被攔截。

大象新聞採訪多家機場覈實，只有在兩種情況下，充電寶沒有3C標識仍可帶上飛機。一是充電寶是在國外生產，而非中國製造；二是旅客乘坐的是境外航班，而非國內航班。

據界面新聞報道，新規生效首日，一名前往上海虹橋機場的旅客反映，機場安檢處重點檢查充電寶，無3C標識的會被攔截，現場的「充電寶自棄筐」里堆滿各種型號的充電寶。據機場公開披露，杭州機場單日即攔截3496個不合規充電寶，多地機場的充電寶收繳量單日均突破3000個。

但內媒記者採訪了解到，從26日起已經有很多機場開始執行這一政策，不少沒有3C認證的充電寶只能被留在機場。（新聞晨報）

有網民在社媒平台小紅書發帖，指自己使用多年的蘋果原裝充電寶，因為沒有3C標識，被機場安檢沒收。網紅博主熊小默則發微博稱，他被機場安檢員告知，沒有3C標識的數碼相機備用電池，也不能帶上飛機。而北京與上海多家機場隨後回應稱，相機鋰電池的安檢要求並未調整。

還有網民說，他在新規生效後從海外回國，在入境中國時未被查驗充電寶，但在國內轉機時就被告知，充電寶沒有3C標識，不得帶上轉機航班。評論區有人調侃：「同一個充電寶，在國外平安無事，一回國就變危險了。」

對無3C標識充電寶的「一刀切」禁令，以及各地機場的不同執行標準，給旅客們造成諸多困惑，也讓人聯想到新冠疫情疫情封控期間，地方政府層層加碼地查驗核酸報告和健康碼的亂象。

網傳照片顯示，杭州蕭山機場、哈爾濱太平機場等地都為檢查充電寶增設安檢人員，並給每個通過安檢的充電寶貼上當地印發的綠色安全貼紙。網民戲稱：「這不就是充電寶的行程碼？這個場景我熟悉。」

杭州蕭山機場給每個通過安檢的充電寶貼上當地印發的綠色安全貼紙。（小紅書截圖）

諷刺的是，一些名不見經傳的雜牌充電寶，只要有3C標識就能帶上飛機；此前發生自燃的羅馬仕充電寶，原本也有3C標識，只是在事發後被撤銷認證。這使得3C認證的權威性受到質疑。

上有政策 下有對策

只要有3C標識就能過飛機安檢——這條標準很快催生出一個新產業：給充電寶貼3C標識。

01直擊｜蘭州機場嚴查每個充電寶 香港買但內地產缺3C標識也將禁

在淘寶、拼多多等電商平台上，有人開始售賣3C認證貼紙，以幾元（人民幣，下同，1元人民幣約0.18新元）就可購買1000張。小紅書、閒魚上還有人曬出激光刻印裝備，提供有償幫刻3C標誌的服務。目前多數主流電商平台已經封鎖「3C貼紙」關鍵詞，閒魚上仍然有個人賣家在隱蔽銷售。

在淘寶、拼多多等電商平台上，有人售賣3C認證貼紙，以幾元人民幣就可購買1000張。（互聯網）

也有網民分享充電寶被沒收後的應對方式：降落目的地機場後，到出發層安檢口附近尋找準備丟棄不合規充電寶的旅客，請他們把充電寶送給自己，實現充電寶「國內大循環」。

另一方面，濟南報業旗下媒體「新黃河」曝光，閒魚等二手平台出現大批標榜「機場攔截」「安檢扣押」的充電寶，以15元至30元超低價售賣。當被追問安全性及貨源時，商家或以「正常使用沒問題」搪塞，或以「正規渠道回收」敷衍，甚至拒絕透露來源。

央廣網引述上海虹橋機場客服和安檢人員的說法稱，充電寶回收後會「統一處置」，但不清楚最終具體如何處理。上海浦東機場則明確表態，指被攔截的不合規充電寶後將統一銷毀，不會重新流入市場。

閒魚等二手交易平台出現大批標榜「機場攔截」「安檢扣押」的充電寶，以15元至30元人民幣的超低價售賣。（網絡圖片）

充電寶禁令的出台有其合理背景：行業低價內卷由來已久，業者為壓低價格使用劣質材料，由此引發的安全隱患不容忽視。今年初市監總局的通報顯示，去年抽查的移動電源產品，不合格率高達43.6%。

然而，突如其來的一刀切禁令，不僅讓充電寶用戶措手不及，也容易引發過度執行、各自為政等亂象。原本該讓生產廠家承擔的責任，卻轉嫁到了無辜的消費者頭上。

沒有3C標識的充電寶，是否還有其他辦法驗證其安全性？廠商是否應為受影響消費者提供置換方案？機場攔截不合規充電寶後，又要如何確保被沒收產品得到妥善處置？新規落地生效的同時，這些問題也需要得到解答。

查禁不合規充電寶，最終目的是排除安全隱患、提升行業標準。如何在保障出行安全和保護消費者權益之間取得平衡，需要當局在規劃、決策和執行層面下更多工夫，而非簡單粗暴的「一收了之」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

