「知了猴」漲至過百元一斤　有人捉蟬一晚淨賺2000元　4類人慎吃

近期正值「知了猴」（金蟬幼蟲）的高產期，內地不少民眾每晚都會在山間樹林、公園、河堤等抓「知了猴」再轉售賺錢。野生「知了猴」買少見少，有批發商稱，今年漲價至過百元一斤，「20多年前，才17、18塊錢一斤」。



內地傳媒報道，在浙江餘杭經營麵館的小陳，每年都會推出「知了麵」。他介紹，大概6月中旬就有不少人開始上山抓「知了猴」，晚上8時許是抓「知了猴」的最佳時間，「山下狹窄的小路上停滿了車子，有幾十輛，全都是為了知了猴來的。晚點九點左右，不少人都聚集在了山下交易」。

不少人拿電筒上山抓「知了猴」。（影片截圖）

據介紹，晚上8時許是抓「知了猴」的最佳時間。（天天看餘杭）

小陳每年都會推出「知了麵」。（天天看餘杭）

有村民介紹，今年抓到453隻「知了猴」，「因為現在數量不多，價格也枱高了，有人賣到了2元一隻，即便如此也依然賣得很好」。有浙江麗水的年輕人亦專程跑到杭州抓「知了猴」，一天能捉12-15斤，淨賺2000多元。

來自山東青島的養殖戶介紹，金蟬養殖在柳樹下，在高峰期一晚能抓上萬隻，但高峰期只有一星期，之後產量會下降，一直持續到8月上旬就會結束，「從6月15日就開始有金蟬出來了，第一晚上捉了1000多隻」。

另有青島平度某批發市場的商戶介紹，「知了猴」現在每斤105元，「20多年前，才17、18塊錢一斤」。

「知了猴」是蟬的幼蟲，含有豐富的蛋白質、脂肪、維生素及微量元素。（天天看餘杭）

有商戶在網購平台出售「知了猴」。（天天看餘杭）

「知了猴」是蟬的幼蟲，又有白蟬金蟬、結了龜、「唐僧肉」之稱，含有豐富的蛋白質、脂肪、維生素及微量元素，但並非人人都適合食用，腎病、肝病、痛風患者及過敏體質者不宜食用。同時，「知了猴」容易攜帶細菌、寄生蟲以及重金屬等，不宜多吃。

據此前報道，山東臨沂有麵包店2年前曾推出「知了猴麵包」，甚至接到訂單要為客戶特製知了猴蛋糕。店主介紹，當地人愛吃知了猴，便嘗試將知了猴整成夾心麵包，「賺不賺錢無所謂，圖個玩兒」。

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每個麵包上約有10隻知了猴。（影片截圖）