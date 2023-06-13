挑戰大王具足蟲　店家推出「蛙呀蛙呀蛙拉麵」　整隻巨青蛙趴碗上

知名拉麵店「拉麵公子」日前推出「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，因加入罕見食材，一碗要價1480元，且只開放熟客預約，震撼畫面讓民眾評價兩極。



如今雲林知名拉麵店「圓拉麵」再釋出全新想法，把整隻大青蛙加入拉麵中，並建議想嚐鮮的民眾：「整個啃才是王道！」

【相關圖輯】整隻「大王具足蟲」趴碗上如恐怖外星食物 限定拉麵價格同樣驚人（點擊放大瀏覽）：

+ 19

「圓拉麵」11日透過臉書宣布即將推出限定口味拉麵消息，接著公開加入拉麵的特殊食材，讓網友全都看傻了眼。

從圖中能夠看見，碗裡除了蛤蜊之外，最引人注目的就是一隻趴著的黑色大青蛙，身上還撒了蔥花點綴。

「圓拉麵」強調，青蛙為雲林北港特色美食，結合拉麵時也將不切、不去皮，每日僅限定提供6碗，並喊話民眾「歡迎整個拿來啃」。

點擊放大瀏覽有關貼文及圖片：

「圓拉麵」隔日也正式為限定口味拉麵做介紹，拉麵名稱為「蛙呀蛙呀蛙拉麵」，一碗售價250元。

材料部分則包括，「圓拉麵」魚湯湯底、一隻200克的青蛙、麥寮「麥個麵子」客制化麵條、海線蛤仔、莿桐蒜頭、台酒米酒以及蔥花。

「圓拉麵」補充，若發現預約餐點單純為了拍照，也會酌收100元的工本費，呼籲民眾不要浪費食物。

【相關圖輯】五一狂吸300萬粉絲 武漢甜美老師憑兒歌《挖呀挖呀挖》意外爆紅（點擊放大瀏覽）：

+ 11

消息曝光後，隨即於網上瘋傳，把青蛙加入拉麵題材吸引不少網友圍觀，甚至意外讓大部分人能夠接受此次的「拉麵創舉」，紛紛留言，「也太大隻了吧」、「我想嚐鮮」、「太厲害了」、「殘念，開放預約的時段我無法繞過去」、「感覺蠻好吃的」、「青蛙我可以」、「青蛙本來就好吃」。

延伸閱讀：

經典配菜消失！他買60元台鐵便當 打開崩潰：以後可能不吃了

【本文獲「TVBS」授權轉載。】