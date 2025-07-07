廣西深山傳惡臭　黑作坊煉動物油滿地蛆蟲死老鼠　多部門介入調查

廣西玉林旺盧村的村民，近日在村內發現一個疑似違法違規煉油的小作坊，廠內環境骯髒惡劣，到處可見蛆蟲和死老鼠。當地市監局、警方及鎮政府介入調查，涉事小作坊已停業。



《新京報》報道，旺盧村的村民表示，7月3日晚上在家中煮飯時，一直聞到惡臭味，最後更跑到洗手間嘔吐，受不了的他便約上20多名村民上山分頭尋找，最終在山上發現一個疑似違法違規煉油小作坊。

涉事的煉油小作坊已停業。（影片截圖）

煉製出的動物油又黑又臭。（影片截圖）

村民續稱，他們一行人步入小作坊後，就有幾個人因惡臭味當場嘔吐。他在現場見到煉出來肉渣，包括雞腿、豬腿骨、牛排等等，「那蛆蟲在地面上爬，一坨坨的肉煉出來的。那個油又黑又臭，很臭那個氣味，我們幾個村子都聞得到」。他當場報警求助。

村民稱，煉出來的肉渣包括雞腿、豬腿骨、牛排等。（影片截圖）

村民稱在小作地到處可見蛆蟲。（影片截圖）

7月7日，玉州區市監局表示，涉事作坊已停業，正在調查小作坊生產的油去向和溯源，當局已聯合警方及鎮政府展開核查。仁東鎮政府消息，初查該小作坊是煉製動物油，多部門正調查。