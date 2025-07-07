廣西深山傳惡臭 黑作坊煉動物油滿地蛆蟲死老鼠 多部門介入調查
撰文：林芷瑩
出版：更新：
廣西玉林旺盧村的村民，近日在村內發現一個疑似違法違規煉油的小作坊，廠內環境骯髒惡劣，到處可見蛆蟲和死老鼠。當地市監局、警方及鎮政府介入調查，涉事小作坊已停業。
《新京報》報道，旺盧村的村民表示，7月3日晚上在家中煮飯時，一直聞到惡臭味，最後更跑到洗手間嘔吐，受不了的他便約上20多名村民上山分頭尋找，最終在山上發現一個疑似違法違規煉油小作坊。
村民續稱，他們一行人步入小作坊後，就有幾個人因惡臭味當場嘔吐。他在現場見到煉出來肉渣，包括雞腿、豬腿骨、牛排等等，「那蛆蟲在地面上爬，一坨坨的肉煉出來的。那個油又黑又臭，很臭那個氣味，我們幾個村子都聞得到」。他當場報警求助。
7月7日，玉州區市監局表示，涉事作坊已停業，正在調查小作坊生產的油去向和溯源，當局已聯合警方及鎮政府展開核查。仁東鎮政府消息，初查該小作坊是煉製動物油，多部門正調查。
四川某小學被指採購劣質臭肉 官方：食材已封存，檢測結果待出爐內地手搖店「奈雪的茶」爆茶葉泡出整隻蛙屍 當事人：吐了太噁心網紅提拉米蘇惹禍登熱搜 安徽一城百人腹瀉求醫 市監部介入調查內地博主吃生腌小龍蝦 猛吸蝦頭震驚網友 醫生：嚴重可致癌深圳女腹痛半年 照大腸鏡活捉10厘米蛔蟲 恐是飲食習慣不佳惹禍