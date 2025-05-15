廣東9中學生操場做平板支撐　慘遭地面燙傷起水泡

廣東有9名中學生在操場做平板支撐時，因天氣太熱被地面燙傷，導致手部起水泡或磨破皮。



事發於5月13日下午2時，廣東普寧市第三中學組織高一年級進行由教育局組織的大課間活動展示。有網民表示，由於正值炎熱午後，且有平板支撐等和地面接觸的動作，多名學生被燙傷，並質疑學校處理不及時，「最後還是班主任拿來燙傷膏給同學塗抹」。

平板支撐。（視覺中國）

爆料者還公開一份學校發布的表揚信，信中提道：「雖然今天的操場地面溫度較高，但是同學們在比賽過程中沒有一人退縮，沒有一人抱怨，始終以昂揚飽滿的精神狀態投入比賽。」

《羊城晚報》報道，5月14日，普寧市第三中學表示，上級已來核查，「學生都正常」。

普寧市第三中學。（微信公眾號＠普寧市第三中學）

普寧市教育局工作人員介紹，大概有9名學生因為和地面接觸出現了手部起水泡或磨破皮的現象，發現這一情況後已立刻聯繫普寧市華僑醫院的醫生作評估，並將學生送去醫院包紮。9名學生注射了破傷風疫苗，對學生和家長也進行了告知和安撫引導工作，目前已獲得家長的理解。

該工作人員表示，最近天氣不穩定，學校師生都很重視此活動，因此並未臨時取消，至於學校發布的表揚信則是對學生能夠吃苦耐勞、堅持下來的肯定。