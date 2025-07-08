山東大學生打的士跨3900km赴西藏旅遊　乘客解畫：精打細算的決定

綜合內媒報道，近日有網民發現車牌屬地顯示為山東的一輛的士竟然出現在幾千公里以外的四川、西藏。據報道，車內乘客是兩名山東的大學生，這趟旅行是二人的研究生畢業旅行，打車也是源於他們精打細算的考量。



有網民在進藏路線上拍到了一輛車牌顯示為「魯」（山東）的計程車。（齊魯晚報）

近日有網民在進藏路線上拍到了一輛車牌顯示為「魯」（山東）的計程車，引發不少人關注。

車上一位乘客對內媒解釋，他是山東師範大學的一名研究生，與一名同學以及司機曹師傅同行，此次行程的油費等由司機承擔，而過路費以及最終打表顯示的費用由兩名乘客承擔。目前打錶計價的費用已達上萬元（人民幣，下同），該名乘客表示，結束旅程後，將和司機商量打折。

山東大學生打的士跨3900km赴西藏旅遊。（齊魯晚報）

一名乘客亞東介紹，選擇打車出行，源於他們精打細算的考量。「從濟南自駕拉薩分攤的費用與打車相近，人均約1萬多元，還能享受到出租車寬敞舒適的空間，避開旅途的擁擠。」6月30日，一行人從濟南出發，目前已抵達西藏自治區昌都市左貢縣，沿途經過西安、廣漢、成都、雅安等地。

拉薩風光。（視覺中國）

報道指，亞東表示，其上學時經常搭乘曹師傅的計程車，因此二人早已相熟。當亞東提出打車去拉薩的想法時，曹師傅起初十分驚訝，但因嚮往拉薩，加上也想陪年輕人「年輕一回」，最終決定同行。曹師傅補充說：「這次是用他們兼職的錢去西藏。」