佛山屋苑升降機頻故障月修22次　住客搭𨋢27樓秒墜14樓如坐跳樓機

佛山禪城區有屋苑的升降機在2個月內故障超過10次，更有住客搭升降機時從27樓秒墜至14樓，如坐「跳樓機」般驚險。



佛山電視台報道，事發於佛山禪城區泰豐千璽灣小區。5月16日上午近8時許，業主蔡叔和家人搭二座升降機時遇上驚險一幕。

蔡叔憶述，當時他和家人從33樓入升降機，但降至27樓時突然加速下滑，直接衝到14樓，「我們被困了大概6到8分鐘，不上不下，根本沒法進出」。他表示，升降機後來又墜到13樓，緊接便突然往上衝，「我趕緊按了29樓，門一開就趕緊出來，當時真的太可怕了！」。

蔡叔與家人搭升降機時，升降機突然下墜。（小強熱線）

蔡叔告知其他業主自己遇到升降機下墜。（小強熱線）

蔡叔表示，搬入小區後短短2個月時間，電梯故障次數不少於10次，他更親身經歷了兩次「一次是下墜，一次是出不去」。今年6月，電梯又故障了2次，7月3日又壞了一次。

同小區的一座升降機同樣頻繁出故障。業主馮先生稱，光是今年6月，升降機就大約壞了6次，有幾次甚至兩部升降機同時故障，「電梯異響特別大，我住在45樓，睡覺的時候都能聽到電梯轟隆隆的運作聲」。

報修記錄顯示，單計今年6月，小區一座升降機已故障6次。（小強熱線）

業主們多次找開發商、物業、升降機管理保養單位溝通，但升降機頻繁故障的問題，遲遲未有徹底解決。

針對升降機頻繁故障的問題，負責維修保養的迅達（中國）電梯有限公司佛山分公司的保養人員陸先生表示，目前很多業主在裝修，不少垃圾遺留在升降機內，導致𨋢門未能關上，是造成故障的主要外部原因。處理過後，升降機故障次數已經減少，公司亦會仔細檢查，及時更換有問題的配件。

佛山禪城區泰豐千璽灣小區。（小強熱線）

泰豐千璽灣小區的升降機頻繁故障。（小強熱線）

小區物業經理華先生回應稱，小區剛交付時，由於裝修師傅使用升降機不夠規範，導致前期故障率確實比較高。目前物業在日常會加強規範要求，也聯合開發商督促維保單位進行升級維護。他提供了6月的報修記錄，顯示小區內14部升降機一共報修22次，其中5次是因垃圾導致卡門，2次維修員到場時，升降機已恢復正常運作。

泰豐千璽灣項目客服負責人梁先生稱，小區升降機已經通過特種設備單位的驗收，相關證件齊全。目前升降機故障確實相對較高，將督促相關維保單位盡快整改。

維修保養單位稱，業主裝修將不少垃圾遺留在升降機內，導致升降機門未能關上，是造成故障的主要外部原因。（小強熱線）

禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所回應稱，經核查，該小區升降機均已經過監督檢驗合格且在定期檢驗合格有效期內，未發現維護保養單位存在不按照規定進行維護保養的情況。

針對升降機故障數量較多的問題，當局要求維護保養單位對升降機故障進行匯總分類，針對性加強升降機維護保養，降低故障率。另要求物業公司加強日常巡查以及對維護保養單位工作質量的監督，同時加強升降機規範乘坐相關知識宣傳。