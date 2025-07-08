南京大叔女裝呃多人上床兼傳播偷拍片　律師：情節嚴重可判監7年

南京一名38歲焦姓男子（網上被稱為「南京紅姐」、「紅老頭」）假扮女性相約與多名男性發生性行為，並偷拍影片在互聯網傳播，事件近日震驚內地。當地警方指，該男子因涉嫌傳播淫穢物品罪被刑事拘留。



有內地律師指，傳播淫穢物品罪（非牟利目的）基本可處2年以下有期徒刑、拘役或管制；情節嚴重的處2年以上7年以下有期徒刑。



網上瘋傳「南京紅姐」假扮女人誘騙大量男子發生性關係。（網絡圖片）

網上瘋傳「南京紅姐」假扮女人誘騙大量男子發生性關係。（網絡圖片）

網上瘋傳「南京紅姐」假扮女人誘騙大量男子發生性關係。（網絡圖片）

內媒《現代快報》報道，北京市高朋（南京）律師事務所律師陳凱解釋，在內地，傳播淫穢物品罪在定性與量刑方面，核心依據為是否以牟利為目的、傳播情節是否嚴重、對象是否涉及未成年人等。

陳凱解釋，傳播行為一般達到以下三個條件就屬於情節嚴重：傳播人次達300至600人；造成惡劣社會影響（如引發群體性事件或青少年行為偏差）；傳播數量大、範圍廣或多次傳播。

陳凱表示，傳播淫穢物品罪（非牟利目的）基本可處2年以下有期徒刑、拘役或管制；情節嚴重的處2年以上7年以下有期徒刑，如傳播300~600人次、社會影響惡劣、向未成年人傳播從重處罰，無論是否牟利均從重。

陳凱分析，在本案中，傳播私密影片若被認定為淫穢物品且造成惡劣影響，涉案男子可能面臨2年以上刑期。

當地疾控中心：官方已介入 可隨時來做檢測

此外，《極目新聞》報道指，事件引起網友和市民的廣泛關注，他們紛紛表達了對性病傳播風險的擔憂。《極目新聞》以市民身份諮詢當地疾控中心，工作人員說：「這個放心，官方肯定都會採取措施的。如果有密接、不放心身體，可以隨時來我們這邊做檢測。」

工作人員表示，目前疾控部門已介入。涉案男子本人是否有傳染病，屬於個人隱私，後續官方也會繼續開展通報。

官媒《法治日報》早前報道又指，行為人若明知自身患有愛滋病、性病等還故意與不特定多數人發生無保護性行為，可能引發疾病大規模傳播風險，根據內地相關法律，尚未造成嚴重後果的，處3年以上10年以下有期徒刑；致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。