浙江火車事故　乘客困悶熱車廂3小時砸窗　官方兩度通報難平民怨

7月2日晚，一列從廣州開往杭州的K1373次旅客列車在浙江金華與一列貨物列車發生側面衝突，導致客車機車前台車脫線，列車被迫停靠在金華市東孝站，造成旅客列車停滯逾3小時。其間車內悶熱不通風，有乘客砸窗透氣，引發外界對鐵路應急處置的廣泛關注與討論。



據上海鐵路官方微博通報，7月2日20時28分，金溫地方鐵路公司一列貨物列車在東孝站「停車不及」，侵入下行正線，與正在通過的K1373次旅客列車機車發生側面衝突，導致客車機車前台車脫線，幸未造成人員傷亡。經緊急處置，列車於23時27分恢復運行，並換掛新機車繼續行程。而事發地點為一座不辦理客運與貨運的小站，車站僅有3名行車人員當班，列車因事發地無站台、照明不足等原因，被迫原地滯留。

乘客悶熱難耐砸窗通風 警方未拘留僅教育

多段現場影片顯示，列車車內悶熱難耐，不少乘客衣衫濕透，部份人脫去上衣散熱，有乘客稱「要悶死了」。據《浪潮新聞》報道，有目擊者稱，一名身穿黑衣的男子在車廂悶熱難忍之下，用安全錘砸開車窗，隨後在金華站被民警帶走。

對此，廣州鐵路公安局懷化公安處回應指，砸窗男子未被拘留，「僅對其批評教育後放行」。上海鐵路金華站派出所則表示「情況仍在調查中，到時會和家屬聯繫」。

鐵路部門兩度通報應對處置 但仍難平民憤

7月5日，廣鐵長沙客運段針對事件發布第二次情況說明。通報稱，事故發生後列車乘務組立即開啟約80個氣窗、派發礦泉水並開窗通風；中國鐵路上海局金華車務段亦緊急協調送來900多罐八寶粥、1300多瓶礦泉水並安排120救護車待命。

通報指，21時20分車內溫度約為31℃，曾有一名50多歲女性旅客反映頭暈，被安排至乘務間休息。22時04分，一名男乘客「擅自取下消防安全錘試圖砸車窗」，列車人員上前勸阻未果，玻璃被砸破，為防止跳窗意外，一名乘務員「張開雙臂、拦在窗前」，現場由乘警及工作人員共同隔離。

通報認為，「車內雖悶熱，但未達需開門或破窗的緊急程度」，並強調事發地無站台、夜間無照明，開門可能導致乘客跌落，存在安全風險。列車於23時11分恢復空調，抵達金華站後，破損車窗亦已修復。

官方通報遭社會輿論批評「缺少共情和溫度」

網民：死了人才採取措施

事件引起強烈社會關注，許多網民對乘客自救行為表示理解與同情，質疑「命比窗貴，應以人為本」，留言如：「緊急狀況怎麼能怪乘客砸窗？」、「中國人就是太守規矩了」。同時批評官方通報「強詞奪理」，「要死人才採取措施」。

對於網絡輿論，《濟南日報》旗下的《新黃河》評論指出，官方通報「難言成功」，批評其「缺少歉意與共情」，「過度筆墨強調自身合理性，卻迴避未盡作為」。文章認為，此次砸窗是「公共應急處置機制失靈」所致，乘客處於封閉高溫、溝通無效、信息不透明的狀況下，只能本能自救。

評論指出：「相比應急預案的不足，列車工作人員教條地等待上級通知更令人憂心」，反映出基層執行者「唯上而不唯實」的困境。文章強調，「車窗易補，人心難補」，鐵路部門應深刻反思與改進。

前《環球時報》總編輯胡錫進亦發表評論指出，雖然砸窗者未受追究「是相對溫和的處理」，但官方通報「語氣缺少溫度」，未有表達歉意與慰問。

他指出：「這麼多人長時間待在31度悶熱的封閉環境中，正常人也會非常不舒服，身體弱的人更有風險。」胡認為，事件的意義不在於「教育民眾不能砸窗」，而是提醒鐵路部門必須提升現場靈活處理與預案細緻度，避免未來再發生類似困局。

官媒《中國網》評論「砸窗非英雄」再引爭議

不同於網絡一邊倒的對官方通報的批評聲，中國官方外宣網站《中國網》於今日（7月6日）發文反批，「砸窗非英雄之舉，守序方為安」，並強調砸窗破壞設備、擾亂秩序，對整體安全有害，應該「敬畏規則」。

該評論再次激起網民憤怒，被批「缺乏同理心」「把求生反應說成添亂」。有網民評論指出：「評論者在相同的環境下待上相同的時間，再出來寫時評不遲！」「什麼時候自救也是錯了？」「人都悶的透不過氣了，還要考慮玻璃砸了，後面不好收拾？難道真要出了事，再去後悔，當時要是砸窗就好了？」。