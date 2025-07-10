抱冬瓜睡覺爆紅　含水量高達95%如天然水枕　醫生提醒幾類人慎用

踏入7月，各地迎來持續高溫天氣，內地網上近日流傳「抱冬瓜睡覺」，據稱可以有效防暑降溫，且保質期長，但也有很多人質疑，「外面熱成這樣，一根冬瓜真能管用？」



《中國新聞網》報道，其實抱冬瓜睡覺這種方法在古代已經出現。曾有《夏夜抱瓜眠》一詩為證，其清涼助眠的效果結合了物理屬性和中醫理論。

冬瓜含水量高達95%以上，類似「天然水枕」。當人體接觸冬瓜時，它能快速吸收體表熱量。從中醫理論上看，冬瓜皮作為一種中藥材水煎內服，它還具有清熱解暑的功效與作用等。

在社交平台上，不少媽媽們分享自己買冬瓜給小朋友抱着睡覺降溫。（小紅書）

有飼主買冬瓜給寵物抱着睡覺。（小紅書）

《人民日報》報道，中國康覆研究中心中醫康覆科主任楊祖福提醒，一般推薦不便開冷氣、風扇的長者、幼兒、孕婦可以嘗試抱冬瓜睡覺。但對於脾胃虛寒、陽虛體質的人而言，冬瓜的物理降溫可能加重腹痛、腹瀉；體弱畏寒的長者、兒童可以用薄棉布包裹間接接觸，或放在枕邊局部降溫。

有網民稱，抱冬瓜睡覺「真的很涼快」。（小紅書）

據介紹，冬瓜升溫後可以浸冷水擦乾，再重覆使用。不過，冬瓜表皮有白色毛刺，不小心會刺傷皮膚，因此使用前需要洗乾淨冬瓜表面的白毛，保留冬瓜外皮。睡覺時，採用抱着或摟着的方式，著重為四肢降溫，避免腹部直接接觸。