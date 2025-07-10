廣州飛上海波音客機起飛中斷　吉祥航空致歉：發動機啟動出現故障

7月9日晚，有網民發帖稱，從廣州至上海的吉祥航空HO1860航班未能按時起飛，在滑行階段由於發動機問題，又滑行返回航站樓下客。



航班出行APP顯示，該航班原計劃是7月9日18時25分於廣州白雲機場起飛，預計21時到達上海浦東機場，其後航班於21時35分取消。執飛機型為波音787-9。

有乘客在社交平台發出了事發時航站樓的圖片稱「起飛中斷」，大量乘客下機後聚集在登機口處。

廣州飛上海波音客機起飛中斷，航司致歉，因發動機故障導致。

9日晚，白雲機場工作人員表示，目前該航班已是取消狀態，詳情需諮詢吉祥航空。而吉祥航空工作人員確認，飛機是在開始滑行後又返回，該航班現已取消，「因為機械故障，維修了很長時間，會給每位乘客補償400元，還會安排酒店休息。」

對於是否為飛機發動機出現故障，工作人員則表示，暫不了解具體情況。

正對該事件，今日（7月10日）上午，吉祥航空發佈情況說明回應，表示事件因發動機在啟動階段出現機械故障導致，機組按程序處置滑回航站樓執行排故工作，為了飛行絕對安全，公司決策取消該航班進行進一步檢查。事後，已為受影響旅客妥善安排住宿及補償，並免費改簽至後續航班。