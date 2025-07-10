廣東3歲童扁桃體手術後腦死亡　母親：已昏迷半月醫院稱是小手術

廣東湛江一名3歲男童，進行扁桃體切除手術後腦死亡。醫院方面表示，術前已告知家屬風險。當地衛健局稱已收到家屬投訴並受理。



廣東湛江一名3歲男童，進行扁桃體切除手術後腦死亡。（瀟湘晨報）

廣東湛江一名3歲男童，進行扁桃體切除手術後腦死亡。（新京報）

據《新京報》報道，男童的母親李女士介紹，6月帶兒子到廣東醫科大學附屬醫院做檢查，醫生告知，兒子腺體扁桃體堵塞已達95%，建議手術治療。

李女士續指，手術於6月27日上午開始，約5小時後結束。術後醫護人員告知手術順利，兒子被送入ICU觀察過渡。惟翌日下午，被告知兒子因缺氧情況危急，經過8分鐘的搶救才脫離生命危險，不過已無法自主呼吸，只能靠呼吸機維持。

術後10日，李女士要求轉院，醫院在為男童做腦電圖後表示，其已經腦死亡。

李女士提供的術前討論記錄和手術記錄顯示，術前討論記錄列舉了九項術中、術後可能出現的風險，手術記錄顯示手術順利、麻醉滿意，出血約5ml，患者送PICU復蘇。

廣東醫科大學附屬醫院。（新京報）

李女士提供的術前討論記錄和手術記錄。（瀟湘晨報）

李女士說，兒子在術前的檢查都是正常的，醫院向其告知風險，「他們一直強調就是個小手術，而且這種手術技術已經很成熟了，讓我走個流程簽字。他們把這個手術說得很輕巧，所以我才會同意簽。」

李女士認為，若不是醫院術後告知手術順利，自己不會讓兒子進入ICU，若能盡早轉院治療，兒子就不會變成現在這樣，「兒子已經昏迷半個月了，蘇醒意識微乎其微，現在除非出現奇蹟。」

對此，廣東醫科大學附屬醫院工作人員表示，術前已告知家屬手術風險，建議家屬做醫療鑒定查清原因，而醫院方面亦正在處理此事。當地衛健局稱，已經受理了家屬的投訴，正在處理此事。