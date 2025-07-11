600萬粉絲網紅被稱「廈門林志玲」　考上復旦後高EQ回應炒作質疑

近日，擁有600萬粉絲的抖音網紅「迅猛龍特雷莎」（本名許鍇鎣）因成功被復旦大學管理學院擬錄取為2025年MBA研究生，引發全網熱議，網友反應兩極，甚至有人質疑其考研動機是否為炒作。針對質疑，許鍇鎣近日在接受內媒採訪時回應，用考研來炒作這方法太笨、風險太高。



據復旦大學公布的考情分析，許鍇鎣在筆試中獲得223分（管理類聯考140分、英語二83分），面試85分，總成績79.67分，成功上岸復旦非全日制MBA項目。消息一出，話題「迅猛龍考上復旦了」迅速登上熱搜，網友反應兩極，有人祝賀其努力與成就，也有人質疑其考研動機是否為炒作。

「迅猛龍特蕾莎」分享錄取名單。（小紅書）

「迅猛龍特蕾莎」登上錄取名單。（小紅書）

針對質疑，許鍇鎣近日在接受內媒採訪時回應，用考研來炒作這方法太笨、風險太高，「我覺得不是每個人都能用這種方式炒作」，她坦言，考研的初衷是為了讓自己滿意，並不想在未來回首時因未努力而後悔。她表示，老天給了你機會，如果不去拼一拼，真的很可惜，她不想在10年後回頭看，因為沒有繼續往前而後悔。

許鍇鎣近日在接受內媒採訪時回應，用考研來炒作這方法太笨、風險太高。（影片截圖）

她表示，不想在10年後回頭看，因為沒有繼續往前而後悔。（影片截圖）

作為一名以甜美外形和聲音走紅的網紅，許鍇鎣被網友稱為「廈門林志玲」。她認為，主播行業不僅是提供陪伴和情緒價值，還需要大量專業知識和個人輸出。考研對她而言是一種「輸入和成長」，能讓自己更充實。她透露，備考期間每天學習超10小時，壓力巨大，甚至「天天哭，哭完還得繼續做題」。

「迅猛龍特蕾莎」此前常分享考研究所心得。（網絡圖片）

「迅猛龍特蕾莎」英語成績出眾。（網絡圖片）

許鍇鎣被網友稱為「廈門林志玲」。（小紅書）

據悉，為了專心備考，許鍇鎣停播三個月，關閉所有商務合作，全身心投入學習。她的努力最終換來了回報，成功被復旦大學管理學院錄取。她在直播中回應網友祝賀時，難掩喜悅，瘋狂點頭確認擬錄取消息，還親自回覆網友私信表示感謝。

許鍇鎣感慨道：「容顏終會老去，但只要有努力向前的決心，就會擁有最持久的魅力。」