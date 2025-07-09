全球前二網紅MrBeast及Khaby Lame將來中國拍片　二人擁近9億粉絲

美國網紅IShowSpeed「甲亢哥」早前的中國行引起全國關注。內媒《中國新聞週刊》近日引述消息指，全球排名首二名的MrBeast「野獸先生」及Khaby Lame「無語哥」也將來中國拍片。在YouTube頻道上有逾4億訂閱者的MrBeast最早將於今年第四季度來中國拍攝大型挑戰節目。



圖為網紅MrBeast過去在IG上傳的帖文，舉辦其「生日送禮」活動（IG@MrBeast）

網紅MrBeast在YouTube頻道有逾4億個訂閱者（IG@MrBeast）

MrBeast進軍微博的第一條影片：

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報道引述一直與MrBeast有接觸的內地「歪果仁研究協會」博主高佑思指，MrBeast對中國的歷史、古建築非常感興趣，「尤其是敦煌、洛陽等有悠久歷史的地方，希望能分享給世界」。拍攝形式可能是前往中國的名勝古跡做挑戰，時間最早可能是今年第四季度。

Khaby Lame的中國獨家團隊內容負責人則表示，「7月，他將全面進駐中國的社交平台，之後也有來中國的行程策劃，但時間暫且保密」。

Khaby Lam。

▼Khaby Lame「無言嘲諷」系列影片

據福布斯6月16日發佈的「2025年全球創作者排行榜」，MrBeast及Khaby Lame的全平台粉絲數分別達6.34億、2.59億，居全球前2名。

MrBeast的影片內容以「撒錢+挑戰」模式著稱，擅長打造視覺奇觀：一方面設置規模龐大、耗時極長的大型極限挑戰，邀請挑戰者參加；另一方面是高成本的撒錢和送禮，成功者可以獲得巨額現金獎勵。

Khaby Lam的影片則憑藉攤手、搖頭等標誌性動作，擅長用無聲吐槽的表情和手勢嘲諷生活中的小細節。

IshowSpeed在香港直播時遇到紹興女孩。（影片截圖）