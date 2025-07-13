江蘇女子供養｢神仙｣5年轉94萬　為道士購房購車　丈夫崩潰揭真相

江蘇一名張姓男子近日揭發妻子王女士在過去5年間，持續向一名自稱「泫棋道人」的林師傅轉帳，金額高達94萬人民幣，當中包括30萬彩禮、貸款及多筆個人收入，甚至還有來自其父母與丈夫的轉帳補貼。張先生直言：「其中有40萬是她爸媽還有我轉給她的，還有彩禮錢，30萬是她自己的工資，剩下的錢還有借得。」



王女士表示，自己長期受失眠困擾，2020年透過網絡結識林師傅後被收為弟子，自此深信對方能助她改運解困。她坦言：「我願意給他，我當時就感覺很自豪，想著我能供養一個神仙，感覺對我各方面會比較好。」

「我真的崩潰了，我說這輩子都要毀掉了！」張先生指出，過去曾多次勸妻子就醫但遭拒絕，平日還不時向她轉帳補貼生活開支，對方卻對其隱瞞真實收入。張先生表示，王女士月薪實為一萬多元，卻向他謊稱只有四五千。直到近日翻查妻子的手機後，他才驚覺真相，並動手製作帳單記錄轉帳明細。

王女士5年間不僅支付所謂「法事費」，還為林師傅一家承擔購房款30萬、購車款3萬，甚至負擔其家中裝修、電器與日常開銷。自己卻長年省吃儉用，「日均餐費不超過20元」。

張先生憤而透過微信聯絡林師傅，對方僅簡短回覆：「你愛人自願的，我不了解你們那邊的情況，處於人道主義，我退你10萬。」其後便將張先生拉黑，至今「一毛都沒退」。

律師指出，事件中該名自稱道士的林師傅行為已涉嫌詐騙。「該道士已經涉嫌詐騙，利用被害人想要消災的心理，通過騙取被害人信任的方式，使被害人陷入精神操控的陷阱，達到佔有被害人財產的最終目的。」律師建議，當事人可整理轉帳記錄及對話內容報警，警方一經調查認定屬詐騙，則相關違法所得應全數退還。