8內地男偷渡去越南　半途驚悉「正被賣豬仔去緬甸」劇情神展開

大陸廣西省傳出一起離奇偷渡案，8名男子透過蛇頭偷渡到越南，卻赫然發現可能要被「賣到緬甸」，於是連忙逃跑。



而這8人後悔不已，又試圖「偷渡回國」，豈料在廣西入境時，遭警方逮捕。

廣西省傳出一起離奇偷渡案，8名男子透過蛇頭偷渡到越南，卻赫然發現可能要被「賣到緬甸」，於是連忙逃跑，又試圖「偷渡回國」，豈料在廣西入境時遭警方逮捕。（微博影片截圖）

要拍片承諾「不會跳車」 知被賣豬仔後合力搶方向盤大逃亡（點圖放大瀏覽）：

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綜合陸媒報導，這起事件發生於上月10日，當地警方發現可疑情況，當場抓獲8名非法入境男子，初步調查，這8人竟是「偷渡出境、又試圖偷渡回國」的大陸人。

據其中一名劉姓男子表示，他們先透過蛇頭偷渡到越南，對方安排他們登上一輛廂型車，並強迫每人寫下身份證資訊，並錄製影片承諾「我願意跟隨某某師傅工作」、「中途不得跳車、離隊」等。劉男說：

蛇頭說這是走流程，實際上我們根本不知道要去哪裡。

然而，在行車途中，劉男等人與司機閒聊時，才赫然驚覺不是去「工作」，而可能被賣到緬甸：

司機說漏了嘴，提到我們的『買家』，我們這才知道是被賣了。

8人發覺事態嚴重，隨即合力搶奪車輛方向盤，並迫使車輛停下，之後逃跑，再試圖偷渡回大陸，卻在邊境被警方逮捕。

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