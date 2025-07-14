浙江市監局爆部分廉價手機殼鉛含量超標　小作坊為降成本摻廢塑料

據《央視財經》報道，剛買的手機殼有濃烈的塑料味，很可能是有毒有害物質超標的信號。浙江省市場監督管理局此前曾開展手機殼產品質量專項風險監測，結果顯示，部分低價手機殼的鉛含量超出國家標準上限30倍。



2020年9月29日，山西省太原市，賣手機殼的攤位。（視覺中國）

報道指，手機殼行業准入門檻極低，僅需購買模具即可批量生產。許多小作坊為壓縮成本，使用回收塑料、工業級染料，甚至違規添加廉價助劑。某從業者透露：「正規原料每噸上萬元，摻入廢塑料成本能降三分之二。」部分商家可能會回收醫療廢料、電子垃圾，簡單處理後注塑成型，這樣的手機殼往往攜帶塑化劑、多環芳烴、重金屬等有毒物質。

塑化劑通常指鄰苯二甲酸酯，可通過皮膚接觸和呼吸等途徑進入人體，長期接觸可能導致：兒童發育異常，性早熟、生殖系統發育受損、注意力缺陷多動障礙；疾病風險增加，如哮喘、過敏症、重金屬慢性中毒；成年男性精子質量下降，女性內分泌紊亂。

2024年6月29日，深圳，華強北，街道兩側佈滿電子元器件商鋪。（視覺中國）

多環芳烴易通過皮膚接觸和呼吸進入人體，並在人體內蓄積。長期接觸會在人體內經代謝轉化，引發基因突變，增加患癌風險。

使用廉價染色劑生產出來的手機殼重金屬含量易超標。如鉛含量超標，不僅對人體細胞有害，還可能破壞骨骼，引發腎衰竭。使用工業膠水可能導致手機殼甲醛、苯系物超標，並伴有刺鼻氣味，長期接觸有引發慢性中毒的風險。

2023年5月30日，上海，CTIS 消費者科技及創新展覽會舉行。手機殼展台。（視覺中國）

浙江省市場監督管理局此前曾開展手機殼產品質量專項風險監測，隨機從各類銷售渠道購買價格從十幾元到近百元不等的20款手機殼，對有害物質含量等指標進行產品質量安全評估。評估結果顯示，部分低價手機殼的鉛含量超出國家標準上限30倍。

據介紹，購買內地生產手機殼可優先選擇標有3C認證、執行國標《手機殼套通用技術要求》的產品。正規手機殼通常會在包裝上註明材質，如食品級矽膠等。國家標準GB 4806.7-2023要求用於食品的塑料主要應當滿足遷移率的要求，即塑料製品向食物遷移的化學物質不能超標。以確保安全性。消費者可留意商品包裝上的該執行標準，優先選購。