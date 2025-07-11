南京網紅店被爆草酸洗小龍蝦　專家：強腐蝕性殘留或引發腎結石

綜合內媒報道，近日，南京一家月銷上千的網紅店被爆出用草酸洗小龍蝦，存在食安隱患。有專家表示，草酸具有強腐蝕性，若殘留在蝦體上，可能對人體口腔、腸胃造成刺激，甚至引發腎結石等嚴重後果。



南京網紅店被爆草酸洗小龍蝦。（江蘇城市）

南京網紅店被爆草酸洗小龍蝦。（江蘇城市）

草酸。（江蘇城市）

江蘇電視台記者走訪發現，南京一家網紅店用名為「草酸」的白色粉末來清洗龍蝦，據洗蝦的員工介紹，當天已經洗完約150斤（75kg）左右的蝦。

隨後記者連續多日觀察，發現該店既未更換清洗溶液，也未添加新的草酸，而是反覆使用同一池液體。直到數日後，工作人員換掉散發濃烈酸臭味的舊溶液，重新注入自來水後又直接向清洗容器中傾倒了近3瓶草酸。

南京網紅店被爆草酸洗小龍蝦。（江蘇城市）

江蘇網紅店被爆用草酸洗龍蝦。（江蘇電視台）

資料顯示，該店在外賣平台評論區有不少好評讚食品「龍蝦新鮮」「味道正宗」，每月銷量超1000單。而中國規定明確禁止將草酸單獨作為食品消毒劑或清潔劑使用。目前，市場監管部門已介入調查，並通報外賣平台對該店進行下架處理。

草酸。（江蘇電視台）

江蘇網紅店被爆用草酸洗龍蝦。（江蘇電視台）

西南石油大學化學與化工學院副教授鄭學成介紹，草酸有輕微的漂白作用，洗完之後可以顯得小龍蝦特別白，更有賣相。

鄭學成表示，草酸有毒，會影響人體對鈣的吸收，還會形成草酸鈣的結晶，形成結石沉積在腎臟等人體器官，引發腎結石、輸尿管結石等泌尿系統疾病。鄭學成稱：「草酸本身屬於中強酸性，直接攝入對消化道具有腐蝕作用，影響消化系統紊亂。」