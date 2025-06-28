五台山和尚嫌老夫妻寒酸　粗暴驅趕嗆：一袋大米也想許願？網民怒

大陸山西省忻州市近日發生一件爭議事件，一名身穿污漬袈裟、滿嘴東北口音的和尚，竟因香客供奉一袋米而當場翻臉，先是出言斥責，隨後更將米袋丟出大殿，並將兩位年邁香客驅離，引發現場遊客錯愕，有人錄下影片上傳網路後引起熱議。



這起事件發生在忻州市的五台山佛光寺，一對行動緩慢的老年香客滿懷敬意，將一袋米供奉於案前。沒想到，原本面帶笑容的和尚突然神情一變，高聲質問：「區區一袋大米也想許願？」隨即語氣激烈、動作粗暴，責罵兩位老人「不誠心就別來拜佛」，場面尷尬，讓老夫妻如犯錯的學生般低頭站立，不知所措。（點圖放大涉事畫面👇👇👇）

即使兩位長者解釋，由於年邁無力工作、家境清寒，因此無力奉上昂貴的供品，但和尚仍不理會，口中咒罵不斷。這名和尚最終直接將供桌上的米袋抓起、丟出大殿，並冷言驅逐兩人。兩位老人默默彎腰撿起那袋滾落地面的米，用手輕拍掉灰塵後，再度扛起一步步走下山，畫面令人鼻酸。

有現場遊客目睹整起事件，紛紛停下上香腳步，議論四起。更有年輕民眾拍下整段過程，上傳至網路後引爆輿論。網友怒斥：

「這和尚拿折疊手機罵人不誠心？」

「人家老人自己都捨不得吃的米，你憑什麼丟？」



事件瞬間在社群平台掀起熱議，不少人質疑佛門是否仍存慈悲本懷。

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對此，該寺廟的工作人員發布公告，指稱雙方會發生爭執，並非供品價格的問題，而是因為供品擺放的位置不對。對於寺廟內僧人的不當言行，已經按規定予以責罰，並向當事夫婦道歉、取得諒解，未來會引以為戒、加強規範，避免類似情況再發生。

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