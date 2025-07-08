山西15歲少年跑步考試時猝死　官方：學校未按要求配備醫護人員

6月25日，山西運城市臨猗縣15歲少年小海（化名），參加臨猗縣第三中學體育特長生考試時猝死，家屬質疑校方未在黃金時間內搶救，且考試未按要求配備相應保障措施。

7月8日，臨猗縣教育體育局通報稱，學校未按要求配備醫護人員，將對失職行為嚴肅追責。



《大河報》報道，家屬介紹，小海考試的項目是100米短跑。事發當天，氣溫適宜但有小雨，小海母親陪同去參加考試，她在校外等待期間接到小海發生意外的通知。

家屬查看閉路電視時，發現小海考試衝過終點線後，突然直挺挺地向前栽倒在地。隨後有工作人員上前查看情況。由於閉路電視鏡頭的位置距離事發地較遠，無法看清校方是否有採取有效急救措施，家屬在校外未見有救護車待命。

小海（紅圈示）參加臨猗縣第三中學體育特長生考試，同組還有2名考生一同考試。（影片截圖）

小海（紅圈示）衝過終點線後突然倒地。（影片截圖）

閉路電視紀錄顯示，與小海一同參加考試的還有兩名學生，一組3人，小海在小組第三名衝線，在終點線後暈倒在地。同組的2名學生原本準備離開，發現小海倒地後再折返回去查看，之後陸續有多名工作人員上前查看。小海倒地15分鐘後，有救護車駛入學校操場，小海經送院搶救後不治。

家屬稱，醫院臨床診斷為呼吸心跳驟停。他們認為在此次事故中，臨猗第三中學對考試沒有做到應有的醫療保障，存在失職行為。

原本準備離開的同組2名考生，發現小海（紅圈示）倒地後立即折返。（影片截圖）

據臨猗縣教育體育局印發的關於《臨猗縣2025年普通高中特長生招生工作實施意見》（下稱招生意見）的通知，要求各學校在考試中應加強醫療保護措施安排醫護人員全程參與。

家屬認為，學校並未按照教育局要求，配備醫療保障措施，從閉路電視紀錄可見，現場也未見醫護人員待命。而心臟驟停黃金搶救時間只有4分鐘，救護車到場時已錯過最佳救治時間。

小海倒地15分鐘後，有救護車駛入學校操場。（大河報）

根據招生意見，報考臨猗縣第三中學體育特長生，應符合相應條件：參加過學校及以上單位組織的田徑運動會；或在2025年中考體育測試中總分達到59分及以上。考生必須身體健康，有縣級醫院健康證明，並有測試期間的人身意外傷害保險。

家屬稱，小海身體健康，今年中考體育成績為60分，在本次考試前曾在臨猗縣人民醫院做身體檢查，體檢合格，滿足臨猗三中招生要求。《臨猗縣人民醫院健康體檢表》顯示，小海無既往病史，心、肺、肝臟、四肢等各項指標均顯示正常，主檢意見為：合格，落款日期2025年6月10日。

家屬認為，臨猗縣體育特長生考試，招生學校不配備相應醫療保障或許不是個別例子。小海曾報名該縣其他學校體育特長生考試，但在學校考場外也未見救護車等急救保障。家屬希望教育部門能夠重視該問題，並給出相應答覆。

臨猗縣第三中學。（微信公眾號＠臨猗三中）

7月8日，臨猗縣教育體育局通報稱，臨猗縣15歲少年參加高中體育特長生考試後呼吸心跳驟停，臨猗縣委、縣政府對此高度重視，立即成立調查組。經調查，學校在組織考試期間未按要求配備醫護人員的情況屬實。

臨猗縣教育體育局對該生的不幸離世深感痛心和惋惜，一直在積極與學生家長溝通，全力做好善後事宜，並對相關失職行為嚴肅追責。