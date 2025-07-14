漢堡中食出半隻曱甴「另一半扣喉嘔出」　廣州食客要求麥當勞溯源

有網民在小紅書反映，7月11日在海珠區市二宮的麥當勞買早餐，竟在麵包內吃出半隻蟑螂，「我無比恐慌與惡心，馬上摳喉，然後在嘔吐物中發現了被我吃進去的半隻蟑螂」。



事主發文稱，自己十多年來一直在海珠區市二宮的麥當勞（百利華庭餐廳）消費購買食物。7月11日早上，她購買了火腿扒包及一杯咖啡外賣取走，「當把火腿扒包拿出來食用時，吃著吃著，竟在麵包內部驚現半隻蟑螂！！！也意味著另外半隻蟑螂已經被我吃進肚子裏。我無比恐慌與惡心，馬上摳喉，然後在嘔吐物中發現了被我吃進去的半隻蟑螂」。

事主發文稱，近日在海珠區市二宮的麥當勞買早餐，竟在麵包內食出半隻蟑螂。（小紅書）

事主稱，根據對蟑螂形態的觀察，蟑螂是呈乾屍狀，估計有可能蟑螂是和麵包皮一同製作烘乾過，「現在麥當勞不打算幫我追溯蟑螂源頭，我真的很怕有更多人吃到『加料』的包！！大家最近吃麥當勞的包都要多看幾眼啊！！！」

事主已報警及撥打廣州12345便民熱線投訴，「現在等政府有關部門介入，且我不同意賠償，必須溯源和追責！」

事主發現麵包內有半隻蟑螂，已呈乾屍狀態。（極目新聞）

《極目新聞》報道，事主稱，7月12日，該快餐品牌區域經理與她取得聯繫，對涉事異物進行了現場查驗，並聽取她的相關訴求。同日，海珠區市場監督管理局執法人員到涉事門店檢查。目前，該投訴事項已由海珠區人民政府受理並進入辦理程序。

7月14日，涉事門店負責人表示已成立專項小組處理此事，並積極配合監管部門開展各項檢查工作。截至目前，各項檢查結果均顯示符合食品安全標準。