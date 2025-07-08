網傳員工用腳閂保溫桶水龍頭衛生堪憂　蜜雪冰城客服：將反饋核實

近日，內地社交平台流傳一段蜜雪冰城的男員工，在廚房內用腳踢向保溫桶嘗試關閉水龍頭的影片，引起大批網民不滿。



《縱覽新聞》報道，網傳影片顯示，一名男員工用腳踢向工作台上保溫桶，嘗試關閉水龍頭，保溫桶的下方是一個盛有液體的量桶。他所處的房間以及保溫桶上均貼有蜜雪冰城的標誌。影片配文為「突然翻到以前在小雪打工幹的事情，笑死我了」。目前，該影片已經刪除，發布者也清空了賬號內的影片。

蜜雪冰城的男員工在廚房內用腳踢向保溫桶嘗試關閉水龍頭。（抖音）

多名網民稱，根據發布者此前在賬號內上傳的影片信息，其疑似叫趙某某，安徽淮北人，所發影片應該是此前在蜜雪冰城打工時的庫存影片。

不少網民批評，片中男員工完全不顧及顧客的衛生安全，行為非常不道德，「讓顧客喝腳底灰？」、「這水是給奶茶加料還是給腳做SPA啊？」、「蜜雪真的衛生堪憂」。

內地規模最大茶飲品牌，以高性價比、平價著稱的蜜雪冰城。（網絡）

還有網民認為，有人腳踢保溫桶的水龍頭，不但身邊人沒有制止，還幫忙拍片，令人憂慮平時蜜雪冰城的店員也是同樣操作，並要求蜜雪冰城追究相關人員的責任。不少網民也在蜜雪冰城多個官方賬號的影片評論區留言，敦促蜜雪冰城盡快調查，給消費者一個說法。

7月7日，蜜雪冰城客服人員表示，已經將反映的情況登記下來，將會反饋到公司的相關部門核實。

7月7日，疑似涉事店員在網上發文致歉並回應事件。（抖音）

同日，疑似涉事店員在網上發文致歉並回應事件。他表示，事發於2024年7月25日左右，當晚營業時間結束後，他按照公司要求在廢棄保溫桶的茶湯，「當時腦子一熱覺得好玩，就想拍個視頻逗逗樂，完全沒考慮那麽多。也並不是想故意搞破壞，就是那會兒年紀小17歲，總想著拍點好玩的東西」。

他解釋，門店對衛生要求特別嚴格，保溫桶每天都要拆開徹底清洗，次日開店前再清潔一遍，「我踢的那個裏面是廢棄的茶湯，本來也要倒掉的，但我知道，不管怎麽說，對著店裏的設備做這種動作，還發到網上，確實特別不合適，也讓好多人擔心衛生問題」。