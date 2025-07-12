深圳Labubu女工削到手指痛日入僅50元　揭中國老年女性散工困境

當全世界都為一隻名為Labubu的潮玩公仔而瘋狂之際，在這隻千元公仔背後，卻有一群年老的深圳工人，有女工每日辛勤削製公仔面部，日收入僅50元（人民幣，下同）。這種強烈對比，不僅是中國社會老年女工在零工經濟下的困境縮影，亦引發大眾對最基層工人收入問題的深思。



2025年6月13日，人們在上海泡泡瑪特旗艦店觀賞LABUBU。（REUTERS）

Labubu熱潮下的普通女工

胡梅玉是深圳一名60歲的女工。她每日坐在社區的角落，用工具刀削去搪膠面孔的邊角料。這些面孔，正是後來成為Labubu的重要組成部分。然而，胡梅玉削製一個面孔，僅能獲得3分5毫的報酬，一日削製1500個，方能賺取50餘元。

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一隻Labubu可以炒賣至數千元，甚至過萬元，但製作它的女工，一日辛勞工作十餘小時，可能連購買一杯奶茶的費用都不足。胡梅玉深知這份散工的工價過低，但對她而言已屬難得。

胡梅玉首次見到完整的Labubu公仔時，表示「好看，真好看」，但當得知這隻公仔售價超過千元時，她只是搖頭嘆息。胡梅玉並不知曉這些公仔面孔的最終去向，亦不了解正版與仿製品的區別。

零工經濟下的老年女性困境

胡梅玉的故事，實際反映了中國零工經濟中一個嚴重問題。這些60歲的農村女性，離開熟悉的土地，來到城市幫助兒女照顧孫輩。但她們又需要尋找收入來源，因此只能接受這些極低工資的零工。

她們為何接受如此低薪？因為她們沒有退休金，缺乏社會保障，年齡偏大，根本無法找到其他工作。胡梅玉說：「我們只會種地，能找到什麼工作呢？」這句話道盡了她們的無奈。

農民群體1949年後曾通過繳納農業稅和低價糧食供給支撐中國工業化進程，但始終未被納入現代社會保障體系，形成制度性歷史欠賬。（中國青年報）

正版的Labubu產品（labubuofficial.co.il）

長期削製邊角料，導致胡梅玉的手指、手腕、腰背疼痛。冬季時，搪膠變硬，她的小指疼痛至「不做就不痛，一做就痛」的程度。但為了每日的50餘元收入，她只能忍受。

在深圳龍崗附近，還有一家小型搪膠廠，車間內有五六名老年女工對著一堆搪膠面產品「削裙邊」。職員表示，老年女工的月收入有五六千元，但工作還包括上色、過油等工序。而廠內負責模具的老年男性，屬於技術工種，月收入上萬元。

養老金的巨大差距

在內地，機關事業單位退休人員平均每月養老金約為6000元人民幣，但領取城鄉居民養老保險的95%為農村居民，他們的月養老金僅為220元人民幣。

目前中國大約有1.7億老年人領取城鄉居民養老保險待遇，此前國家最低標準是每人每月123元人民幣，雖經過本次調整，但仍然只有143元人民幣。依靠這些微薄的養老金，根本無法維持基本生活。

在中國現行養老制度下，有1.8億老年人領取「城鄉居民基礎養老金」，其中大部分都是農村老人，「城鄉居民基礎養老金」因而也被稱為農民養老金。（網絡圖片）

野村證券中國首席經濟學家陸挺在騰訊財經4月25日播出的節目中建議，提升農民養老金，通過增強中低收入群體消費能力來提振內需。。(影片截圖)

有專家建議，如果投入5000億元人民幣刺激政策資金，每月農村居民領取的養老金就可以從200餘元增加到400元，基本實現翻番。這個群體的消費傾向較高，約為0.8，加上宏觀經濟分析中的消費乘數效應約為1.5。如果這個群體的養老金支出能夠增加1萬億元人民幣，就可以拉動GDP增長約1.2萬億元人民幣。

「媽媽崗」：假包容真歧視？

同樣作為老年散工，男女工人在工廠內的待遇亦有差別。談到女性就業，不得不提及近期許多地方推出的「媽媽崗」。表面看來頗為貼心，專門為有幼兒的母親提供靈活工作機會。但實際上，這個政策背後隱藏著對女性的歧視。

首先，「媽媽崗」的工資僅為一般職位的65%到80%，而且超過八成職位都不包社保。這些職位主要集中在家政、清潔、客服等低技能行業，發展前景有限。更重要的是，為何只有「媽媽崗」而沒有「爸爸崗」？為何照顧子女必定是女性的責任？

中國工廠裡的女性勞動者。（視覺中國）

有學者指出，「媽媽崗」的設定本身就固化了傳統的性別分工，默認母親天然要承擔更多育兒責任，屬於一種性別盲視。而且，現實中許多企業都不願意提供這些崗位，因為為了滿足彈性工作要求，企業的用人成本反而會上升30%。

女性就業的隱性歧視

實際上，女性就業困境遠不止「媽媽崗」這個問題。根據智聯招聘的調查，有61.1%的女性在求職過程中被問及婚育狀況，而認為婚育影響職業發展的女性比例達46.9%，遠高於男性的11.4%。

更加諷刺的是，職場要求女性不要生育，社會又希望女性多生育；生育後，既要照顧家庭又要賺錢養家。這種矛盾，正反映了社會對女性的雙重標準。

智聯招聘2023年發佈的報告顯示，61.1%的女性在求職過程中被問及婚育狀況。圖為人們在北京一座辦公大樓旁。（路透社）

在江蘇省連雲港市灌雲縣一家服裝內衣廠裡，員工們正在使用縫紉機工作。（路透社）

一名擁有碩士學歷的二胎母親，投出近百份簡歷、溝通千餘次，最終只能選擇前台、接線員、分揀員等低門檻職位。北京大學的研究顯示，截至2020年底，育有7歲以下子女的女性，失業風險比男性高出181%，工作時間減少18.6%，月收入低36.8%。

雖然多地工會都發出提示函，強調招聘不得詢問女性婚育情況，但現實中這些隱性歧視依然廣泛存在。

中國多地出台政策，明確要求企業不得向女性求職者詢問婚育狀況。（網絡圖片）

有教授認為，「媽媽崗」的設定本身就固化了傳統的性別分工，默認母親天然要承擔更多育兒責任，是一種性別盲視。（中新社）

兩個中國的並存

Labubu的爆紅，實際反映了「兩個中國」的並存。一邊是擁有龐大規模的中等收入群體和大量喜愛時尚的年輕人，他們願意為一隻沒有實用價值的公仔通宵排隊；另一邊是大量根本無法購買Labubu的農村人、中年人、老年人，他們連基本生活都成問題。

2018年2月6日，濟南。凌晨五點，氣温降至-9℃，臘山立交橋北側的零工市場人頭攢動，雖然已經是臨近過年，但仍有數百名外來務工人員在此尋找短期工。（資料圖片）

當河南首富從養豬的秦英林變成賣潮玩的王寧，這個變化頗具象徵意義。秦英林代表基本生存需要，而王寧代表審美和精神滿足。這個變化反映了中國已有較高的經濟發展水平，但同時也暴露了發展不平衡的問題。

如胡梅玉這群深圳女工，正是被遺忘的群體。她們成為製造潮流符號的一環，但很難成為潮流的一部分。

外賣補貼戰的另一面

最近的外賣補貼戰也反映了同樣的問題。美團推出大量優惠紅包，奶茶店爆單，有店員表示他們一日製作了3000單，但平均每杯甚至賺不到1元。

奶茶店爆單。（截圖）

奶茶店爆單。（截圖）

滬上阿姨世貿店店員小張提供的門店營業額記錄圖。（齊魯晚報）

這個現象與Labubu女工的情況如出一轍：平台賺錢，消費者受益，但真正勞作的人卻是最辛苦、收入最低的群體。蜜雪冰城店員抱怨：「爆單對店員來說必然不是好事，我們沒有提成。」這句話道出了基層勞動者的心聲：他們是創造價值的人，但卻是分享利潤最少的群體。

我們需要什麼樣的發展？

談及此處，我們亦要思考，中國需要什麼樣的發展？是僅僅讓少數人富裕，還是真正實現共同富裕？LABUBU的成功，確實是中國軟實力輸出的成功案例。但我們不能因為一個潮玩的成功就盲目樂觀。當一個國家在進步時仍不忘記那些落後者、跌倒者，才能產生更大的感召力。

武漢江漢區，一路口處打零工的農民工。（資料圖片）

儘管大幅提升農民養老金的呼聲不斷，中國政府仍在這個課題上保持著小步慢走的節奏。（中國青年報）

如果中國能夠盡快將城鄉底層民眾微薄的養老金提升到合理水平，相信會是一舉多得的德政。這不僅是為了公平，更是為了中國經濟的持續健康發展。