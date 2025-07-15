｢0元購｣茶飲無人領廈門店無奈倒掉　有奶茶店爆單日利潤僅400

綜合內媒報道，內地外賣平台補貼大戰持續，有廈門茶飲店主表示，消費者點單後爽約，店方無奈只能將過夜飲品廢棄；還有奶茶商家哭訴，一天利潤只剩400元（人民幣，下同），「給員工發完辛苦紅包就一分不剩了。」



茶飲被丟入垃圾桶。（影片截圖）

奶茶店爆單。（小紅書）

內媒《新京報》報道，7月8日，廈門一茶飲店飲品製作後無人領取只能倒掉，店主表示，這是因為外賣平台發放0元奶茶券遭遇「爆單」，消費者點單後爽約，店方無奈只能將過夜飲品廢棄，但消費者無損失。目前，該店已調整策略，堅持客人到店再製作。

奶茶店爆單。（小紅書）

茶飲被丟入垃圾桶。（影片截圖）

米粉店老闆娘徐婷（化名）每天過着「打仗般的生活」，加入促銷活動後，店裏來自單個平台的外賣單量一度暴漲10倍，為了備餐她常常忙到腳不沾地，連墊口肚子的時間都抽不出。

奶茶店爆單。（影片截圖）

奶茶商家李斌（化名）稱周末早上一開張，打印機里就吐出源源不斷的訂單，店裏僱了6個員工，也要連軸轉到凌晨2點多才收工。雖然辛苦工作了一天，但除去商家補貼、平台服務費、配送費等，到手流水砍半，再減去物料等各項成本，利潤只剩400元，「給員工發完辛苦紅包就一分不剩了。」