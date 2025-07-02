中國茶飲走紅海外成新寵　霸王茶姬等6品牌成功上市　外交部回應

今日（7月2日）外交部例行記者會上，有記者就中國茶飲出海提問，稱外媒評價「中國產品已經告別了覆刻西方品牌的時代」。對此，外交部發言人毛寧回應表示，從「中國製造」到「中國品牌」是高質量發展的必然。



會上，有記者提問稱，近段時間，蜜雪冰城、霸王茶姬等中國知名飲品品牌在海外上市引發關注。不少中國品牌走出國門，成為外國民眾的消費新寵。外媒評稱，中國產品已經告別了覆刻西方品牌的時代。發言人如何看待這種現象？

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毛寧回應表示，中國品牌憑借科技含量、文化底蘊、設計靈感以及融通中外的情感價值，正在贏得愈來愈多海外消費者的青睞。從「中國製造」到「中國品牌」，是高質量發展的必然，得益於中國完整的產業體系、公平開放的市場環境和長期的創新研發。

她指出，中國品牌走向世界，給全球消費者提供了更豐富的選擇，我們也歡迎更多外國優質品牌進入中國大市場，相互借鑑、共同發展，讓各國民眾切實從經濟全球化中受益。

中國茶飲「出海」加速全球化

今年以來，中國茶飲品牌展現了強勢的國際化趨勢。今年4月17日，知名茶飲品牌「霸王茶姬」成功登陸美國納斯達克，成為首個在美股掛牌的中國茶飲企業，也是年內第三家赴境外上市的同類品牌。

根據招股書披露，霸王茶姬2024年全球門店數量突破6000家，會員數達1.7億，全年總商品交易額（GMV）高達295億元人民幣，淨利潤率更達到20.3%。這一成績單展現了中國新茶飲品牌的強勁盈利能力。

早在2021年6月30日，奈雪的茶便在在香港交易所掛牌上市，被稱為「全球茶飲第一股」。茶百道於2024年4月24日在港交所主板上市，成為「加盟制茶飲第一股」，是當年港股最大規模的IPO之一。古茗則於今年2月12日，在港交所上市。

此外，從中國下沉市場起家的蜜雪冰城，亦於今年3月登陸港交所，隨後股價飆升逾90%，成為資本市場寵兒。「滬上阿姨」也已經於5月8日正式在港交所主板掛牌上市，成為中國大陸第六家上市的茶飲品牌。

這些品牌的成功，不僅體現在資本市場，更反映在全球化佈局上。公開資料顯示，蜜雪冰城海外門店近5000家，成為東南亞市場的「平價王者」；霸王茶姬海外門店超100家，主打「東方茶美學」差異化路線；而喜茶則以高端定位進軍歐美，海外門店數突破70家。