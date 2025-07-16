POPMART盲盒開出Ｍiniso玩具　買家質疑貨不對辦冀品牌方合理解釋

內地博主「遙遙小寶」日前拍片稱，自己在泡泡瑪特（POP MART）官方旗艦店購買整套同系列盲盒，拆開後卻發現竟是其他品牌的玩具手辦。

泡泡瑪特相關工作人員稱，工廠內不存在非泡泡瑪特品牌的商品，不會出現此類情況。在排查商品出庫過程中多個環節後，均未發現異常。



《讀特新聞》報道，「遙遙小寶」介紹，近日在泡泡瑪特淘寶官方旗艦店購買一套6月底發售的Skullpanda進退之門系列盲盒玩具，打算送給朋友。7月12日，朋友收貨拆開時，發現商品的外包裝塑封及內部12個小盒均完好無損，但盒內卻是名創優品等其他品牌的玩具手辦，包括哆啦A夢、迪士尼、Sanrio等多個IP，唯獨沒有Skullpanda系列產品。

「遙遙小寶」表示，她注意到有其他網民亦遇過盲盒貨不對辦的情況，但大多是同一IP裝錯款式，而像她這樣整盒全是其他品牌產品的情況實屬罕見。

博主「遙遙小寶」在泡泡瑪特官方旗艦店購買整套同系列盲盒，其朋友拆開後發現竟是其他品牌的玩具手辦。（讀特新聞）

盒內是名創優品等其他品牌的玩具手辦，唯獨沒有POP MART Skullpanda系列產品。（讀特新聞）

7月14日，泡泡瑪特相關工作人員回應稱，其工廠內不存在非泡泡瑪特品牌的商品，不會出現此類情況。公司在接到消費者反饋後，已第一時間排查了商品出庫過程中的倉庫、物流等重要環節，均未發現異常。具體為何會出現消費者反映貨不對辦的情況，還需要進一步調查。

對於泡泡瑪特的回應，「遙遙小寶」表示無法接受，並認為商家有義務徹查清楚原因，避免日後再次發生類似情況，讓消費者承擔額外的風險。

她又對泡泡瑪特目前的調查結果提出質疑，表示不同款盲盒的重量存在差異，物流運輸各環節均會記錄貨品重量，只需查詢相關記錄，即可定位問題產生的環節，而非簡單用「不會出現此類情況」「均未發現異常」一類的說辭來搪塞消費者。

「遙遙小寶」稱自己在泡泡瑪特官方旗艦店購買的整套同系列盲盒貨不對辦。（影片截圖）

「遙遙小寶」在泡泡瑪特官方旗艦店購買的整套同系列盲盒，收貨後發現貨不對辦。（影片截圖）

聊天記錄截圖和通話記錄截圖顯示，「遙遙小寶」於7月12日向泡泡瑪特官方客服反映相關情況，對方稱已登記相關問題，之後會有專員聯繫她。7月13日，客服提出的解決方案是可以為其辦理退貨退款，但「遙遙小寶」的朋友認為退換貨過程過於耗時，希望泡泡瑪特直接重新發貨，雙方並未協商一致。

此後，「遙遙小寶」多次聯繫客服，但電話持續佔線，便轉向線上與客服溝通，對方表示已登記問題，讓其耐心等待，並提到因為她們僅提供部分拆盒影片，「能給到退貨退款的方案已經是特殊處理」。

博主「遙遙小寶」與POP MART 客服的聊天記錄和通話記錄。（讀特新聞）

泡泡瑪特線下門店擺放了Skullpanda進退之門系列盲盒。（讀特新聞）

「遙遙小寶」質疑，作為普通消費者，並非所有人都有錄製完整開箱過程的習慣，「如果我沒有錄開箱視頻，我的權益是否就得不到保障？」同時，她擔心退貨後將導致手中的「證據」消失，令之後維權更加困難，「我能接受合法範圍內的任何方案，但泡泡瑪特也需要解釋清楚錯誤發生的原因，以及如何避免日後再發生類似情況，而不是急著處理完退換貨問題後就不管了」。

她表示，盲盒消費本身就包含著極高的情緒價值，無論是收到貨不對辦的商品，還是溝通不暢的售後服務，都嚴重影響消費者體驗，希望泡泡瑪特能有一個合理解釋並完善售後通道，為消費者提供更多便利。